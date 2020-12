Regijska nagrada letos tudi Intesi Sanpaolo

Naložbe v digitalizacijo se obrestujejo

Po izboru revije The Banker, specializirane publikacije skupine Financial Timesa, je banka leta 2020 v regiji zahodna Evropa postala Intesa Sanpaolo Bank. To nagrado je prvič prejela italijanska banka, so ob tem poudarili v Intesi.Mednarodna sodniška komisija je pri izboru upoštevala finančno uspešnost banke, uspešna je bila tudi združitev z UBI Banco , s čemer je postala največja banka v Italiji in med največjimi v evrskem območju. »Intesa Sanpaolo je ena najuspešnejših bančnih skupin v Evropi in izstopa po svoji bilanci stanja. Po združitvi z UBI Banco se po tržni kapitalizaciji uvršča na najvišja mesta v evrskem območju in je po več kazalcih uspešnosti in finančnih kazalcih tudi med najboljšimi evropskimi bankami,« je ob prejemu nagrade povedal, direktor divizije hčerinskih bank skupine Intesa Sanpaolo.Komisija je zlasti poudarila tudi njeno vlogo pri podpori italijanskemu gospodarstvu in družbe med pandemijo. Priznanje odraža tudi prispevek Intese v Sloveniji , ki je po besedah, predsednika uprave banke pri nas »hitro mobilizirala svoje tehnološke spretnosti in finančno znanje ter sprejela ukrepe za zaščito in podporo zaposlenim in strankam.«Nagrada za regijo srednje in vzhodne Evrope je pripadla Raiffeisen Bank International, med 13 trgi, na katerih deluje, pa ni (več) Slovenije.Sodniki so bili navdušeni nad podporo, ki so jo banke, sodelujoče v izboru, nudile vladam pri izvajanju ukrepov in nad kazalci njihove uspešnosti, so ob nedavni razglasitvi zmagovalcev zapisali pri The Bankerju.»Jasno se je pokazalo, da so se naložbe, ki so jih banke v preteklosti namenile za digitalno transformacijo , resnično izplačale, rezultate tega pa bodo žele še v prihodnjih letih. Pomagale jim bodo znižati stroške storitev, izboljšati potrošnikovo bančno izkušnjo, so tudi temelj za zagotavljanje finančne vključenosti za vse,« so še poudarili.