Dve banki v Sloveniji že uvedli takojšnja čezmejna plačila

Ljubljana – V Sloveniji je od včeraj v uporabi vseevropska plačilna infrastruktura za izvrševanje takojšnjih plačil v evrih (TIPS). Njena bistvena prednost je, da omogoča izvrševanje takojšnjih plačil, v največ desetih sekundah, v evrih tudi čezmejno, ne zgolj v Sloveniji, sporočajo iz Banke Slovenije.



Prejemnik pri takojšnjih plačilih po nakazilu sredstev prejme plačilo tako rekoč takoj oziroma v največ desetih sekundah, ne glede na dan ali uro. Infrastrukturi sta se za zdaj pridružili dve slovenski banki, in sicer Banka Intesa Sanpaolo in Sberbank banka, v evrskem območju pa jih je takih za zdaj skupaj 55.



V Banki Slovenije ocenjujejo, da se bo število ponudnikov, dosegljivih znotraj te infrastrukture, v prihodnjem letu povečalo tako v Sloveniji kot v evrskem območju. Svet ECB je namreč julija letos prejel sklep, da bo vključitev v TIPS od novembra 2021 obvezna za vse udeležence plačilnega sistema TARGET2 (teh je 1050), ki so pristopili k vseevropski shemi takojšnjih plačil. V BS zato pričakujejo, da se bodo že v letu 2021 v TIPS vključile tudi druge slovenske banke in hranilnice, ki ponujajo plačilne storitve.

