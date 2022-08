Regulacija rešuje leto, a ustavlja energetski prehod

V nadaljevanju preberite:

Stranski učinek regulacije cene električne energije in plina je, da bo iz Slovenije izrinila vso morebitno konkurenco na trgu. Država namreč ni poskrbela za enake pogoje poslovanja vseh in v prednosti so veliki domači prodajalci, ki imajo s proizvajalci sklenjene dolgoročne pogodbe po bistveno nižjih cenah od tržnih. Kakšne so razlike med maloprodajnimi cenami, cenami na borzi in proizdodnimi cenami? Zakaj je sistem zamrznitve cen dolgoročno škodljiv? Kdo bo prikrajšan?