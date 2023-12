Rešitev za učinkovito obvladovanje cen električne energije in samooskrbnost

V tem kontekstu se izkaže litij-ionski baterijski zalogovnik kot najprimernejša rešitev za uporabnike, ki želijo učinkovito obvladovati stroške in zagotoviti neodvisnost od nihanja cen in dobave električne energije.

V drugi polovici leta 2024 začne veljati nova uredba obračuna omrežnine dobave električne energije, ki uvaja razdelitev leta na višjo in nižjo sezono ter pet časovnih blokov, ki so določeni glede na obremenjenost omrežja. V časovnem bloku, ko je omrežje najbolj obremenjeno, bo omrežnina najdražja in obratno. Poleg te novosti pa bo sprememba še na področju zaračunavanja obračunske moči, ki bo po novem zajemala večji del omrežninskega stroška.

Kaj lahko naredimo sami

V podjetju TAB d.d. smo v ta namen razvili baterijske hranilnike električne energije pod svojo blagovno znamko TAB e.storage. Baterijski hranilniki TAB e.storage omogočajo shranjevanje in rabo električne energije glede na potrebe gospodinjstev ali podjetij, s čimer lahko optimizirajo izdatke ob porabi električne energije. Poleg prihrankov pa si na tak način zagotovijo številne prednosti. S pomočjo naprednih tehnologij, kot so pametni sistemi za upravljanje energije, lahko porabniki dosežejo večjo energetsko neodvisnost, zmanjšajo stroške in prispevajo k prehodu v bolj trajnosten energetski model.

V podjetju TAB d.d. skupaj s partnerji ponujamo rešitve za gospodinjstva s TAB e.storage, modularnim sistemom nizkonapetostnega baterijskega zalogovnika. Modularna izvedba TAB e.module L5.1 se ponaša s kapaciteto 5,1 kWh. V ponudbi imamo dva modela baterijskih hranilnikov, in sicer TAB e.storage CLEVER in TAB e.storage FAMILY z bruto kapaciteto vse do 40 kWh v eni modularni omari. Poleg baterijskega sistema pa ponujamo tudi napreden TAB hibridni razsmernik, ki samostojno skrbi tako za upravljanje fotovoltaičnih panelov kot tudi integracijo baterijskega sistema v hišno energetsko omrežje.

Z namenom pomoči zasebnim investitorjem bo država v začetku leta 2024 ponudila pomoč v obliki subvencij v višini do 500 EUR na kWh inštaliranega hranilnika. S ponujeno subvencijo je prav tako strošek, s katerim poskrbimo za svojo energetsko neodvisnost, popolnoma sprejemljiv in upravičen.

Tudi podjetja se v letih energetske draginje soočajo z nešteto izzivi, povezanimi z dostopnostjo cenovno ugodne električne energije. Vse več podjetnikov se odloča za nižanje stroška električne energije z investiranjem v samooskrbo ali delno samooskrbo s sončno elektrarno v kombinaciji z baterijskimi hranilniki. Za izzive podjetij smo predvideli rešitve z visokonapetostnimi moduli TAB e.module H10.2 s kapaciteto 10,2 kWh. Ta modul lahko uporabimo v komercialni rešitvi baterijskega zalogovnika v kabinetu C183 z maksimalno kapaciteto do 183 kWh in močjo do 92 kVA. Ponujamo pa tudi industrijske rešitve baterijskega zalogovnika v kontejnerski izvedbi z do 3,7 MWh. Za rešitve z visoko napetostjo za notranjo ali zunanjo uporabo se investitorju prilagodimo na vseh področjih in tako z znanjem naših inženirjev olajšamo postopek načrtovanja investicije. S tovrstnimi rešitvami podjetja privarčujejo pri stroških električne energije, čedalje več pa se jih odloča za naložbo kot dobro poslovno priložnost.

Že pred časom je bila sprejeta uredba o pomoči z nepovratnimi sredstvi za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov, ki omogoča dodeljevanje nepovratnih sredstev s tega področja. In sicer - do 45 % skupnih stroškov projekta (intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, oziroma za deset odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednje velikim podjetjem).

