Revizija še pri tretjem poglavju drugega tira

Projekt gradnje nove proge med Divačo in Koprom je naletel na še eno resno oviro, saj je podjetje GH Holding v lasti Blaža Miklavčiča na Državno revizijsko komisijo 25. februarja podalo zahtevo za revizijo javnega naročila za tretji sklop gradnje tega tira oziroma za železniške in predorske sisteme na progi Divača–Koper. Podjetje 2TDK je javno naročilo objavilo 20. decembra 2021, rok za oddajo ponudb pa je 17. marec letos. DKOM po vsej verjetnosti do tedaj še ne bo odločila.

»Pričakujemo, da bodo zainteresirana podjetja vseeno oddala svoje ponudbe do določenega datuma. Če odločitve DKOM še ne bo, bomo ponudbe odpirali po tem, ko bo sprejeta. Kar 99,9-odstotno sem prepričan, da bo odločitev v prid našemu javnemu naročilu in da bomo postopek javnega naročanja nadaljevali takoj po njej. Nikakor ne nameravamo popustiti pritiskom podjetja GH Holding, ki izsiljuje zato, ker ima pogodbo z dobaviteljem varnostne in telekomunikacijske opreme Thales Transportation Systems,« pravi generalni direktor 2TDK Pavle Hevka, ki opozarja, da bi zaradi revizijskega postopka lahko nastale težave v posameznih fazah gradnje nove proge (predvsem pri prestavitvi obstoječega tira v Divači, katerega vrednost ocenjujejo na približno pet milijonov evrov, ta dela pa bi se morala začeti v drugi polovici leta).

Ti sistemi so vitalnega in ključnega pomena za varen, zanesljiv in reden železniški promet. Vanje lahko posegajo le tista podjetja, ki so jih razvila, pravi Blaž Miklavčič iz GH Holdinga.

Blaž Miklavčič nikakor ne soglaša s tem, da javno naročilo nalaga izvajalcem posege in nadgradnjo obstoječih signalnovarnostnih (SV) in telekomunikacijskih (TK) sistemov: »Ti sistemi so vitalnega in ključnega pomena za varen, zanesljiv in reden železniški promet. Vanje lahko posegajo le tista podjetja, ki so jih razvila, ki imajo inženirsko znanje o nadgradnjah in izpolnjujejo zahtevane standarde. Zato Direkcija RS za infrastrukturo (kot naročnica del) tovrstna dela vedno odda po sistemu javnega naročila s povabilom k oddaji ponudbe in pogajanjem in bi jih moralo posebej naročiti tudi podjetje 2TDK.« Miklavčič še trdi, da se je o tem problemu enkrat že izrekla DKOM, ker je to tudi najučinkovitejši način naročila, saj se nihče drug ne more dogovoriti z izvajalci o svojih zahtevah. Izvedba teh sistemov po Miklavčičevem mnenju nikoli ni prepuščena splošnim ponudnikom gradbenih ali montažnih storitev.

Ali lahko Thales in Siemens upočasnita drugi tir

Pavle Hevka mu ugovarja, da gre za približno zgolj 15 odstotkov celotne vrednosti razpisanega naročila (omejenega na 160 milijonov evrov) in da se na zahtevne signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave bolje spoznajo podjetja, ki v svetu gradijo železniške tire, kot se lahko v projektnem podjetju 2TDK. Po njegovih besedah si želi družba GH Holding izboriti poseben položaj in zaslužiti več od vrednosti, ki so jo predvideli v investicijskem programu, vložitev revizijske zahteve pa je zanj oblika izsiljevanja. To se menda kaže tudi na primeru enega od gradbenih podjetij, ki se je že zanimalo za to, da bi se pred oddajo svoje ponudbe povezalo z družbo Thales, da bi lahko določilo primerno ponudbeno ceno, vendar mu je vodja prodaje podjetja Thales odgovoril, da mu do 17. marca ne morejo izdelati ponudbe in da bi za to potrebovali še najmanj dodatne štiri tedne časa.

Pavle Hevka opozarja, da bi zaradi revizijskega postopka lahko nastale težave v posameznih fazah gradnje nove proge.

Gradnja SV- in TK-naprav na progi med Divačo in Koprom je usodno povezana z dvema tujima proizvajalcema teh sistemov, saj je Tovorna železniška postaja Koper opremljena s sistemom družbe Thales, vse druge železniške postaje do Ljubljane pa z napravami Siemens. To pomeni, da mora vsak graditelj novih naprav na novi progi poskrbeti za poslovno sodelovanje z obema proizvajalcema opreme. Ostaja še tretja (verjetno dražja) možnost – da država na celotni progi med Koprom in Ljubljano zamenja obstoječi sistem SV- in TK-naprav. Če je torej res, da se noben kandidat za gradnjo železniških in predorskih sistemov na drugem tiru med Divačo in Koprom ne more dogovoriti s Thalesom za njihovo ponudbo, se zdi logično, da bodo do tega datuma težko oddali verodostojno finančno ponudbo.

2TDK ima

13,1 milijona evrov pri Sberbank (štiri odstotke vseh svojih sredstev). Upajo,

da jih bodo rešili.

Hevka opozarja na možno izgubo sredstev EU

Vendar je Pavle Hevka optimist, saj trdi, da GH Holding ni predložil dokazov, iz katerih bi bilo razvidno, da sta Siemens ali Thales kateremu od podjetij podelila izključne pravice. Naročnik (2TDK) išče samo najugodnejšega ponudnika, ki mu lahko zagotovi vse storitve, ne glede na način, kako jih bo izvedel. Hkrati opozarja, da sta na slovenskem omrežju poleg Thalesa in Siemensa še dva izvajalca varnostnih in TK-sistemov: Iskra, elektro in sistemske rešitve, ter CAF Signalling. In da nikakor ni treba zamenjati celotnega omrežja, ampak lahko naročnik vedno naroči tehnologije, ki so kompatibilne s sedanjimi, saj imamo na slovenskem omrežju vgrajenih več tehnologij različnih proizvajalcev, ki se stalno nadgrajujejo z različnimi ponudniki. Hkrati Hevka opozarja, da bi Slovenija lahko izgubila 130,9 milijona evrov nepovratnih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope, o katerih bodo odločili do 30. junija.

160 mio € je meja za tretji sklop in dokončanje drugega tira

Blaž Miklavčič pa je zagrozil z vložitvijo še druge revizije, s katero namerava nasprotovati, da bi v sistemih javnega naročanja enakopravno sodelovala podjetja iz tako imenovanega tretjega sveta (Kitajske, Turčije ...), če v teh državah ni zagotovljen sistem enakopravnosti in recipročnosti v procesu javnega naročanja.

Signalnovarnostne

in telekomunikacijske naprave so vredne okoli 15 odstotkov naročila.

Tretji sklop železniških in predorskih sistemov predvideva prestavitev obstoječega tira v Divači, položitev tirov in voznega omrežja, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, GSM-R, napajanje predorov z elektriko, razsvetljavo, video in varnostni sistem, prezračevanje predorov, sistem daljinskega nadzora in krmiljenja naprav, elektro napajalno postajo in druga manjša dela. Večino del bodo lahko opravili šele v letih 2025 in 2026, ko bodo zgrajeni vsi predori.