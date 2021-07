Robinhood gre na borzo

Spletna investicijska platforma Robinhood pričakuje, da bo njena vrednost ob vstopu na borzo ocenjena na do 35 milijard dolarjev, je podjetje razkrilo v javni objavi. Delnice namerava ponuditi za od 38 do 42 dolarjev za eno, s čimer bi bila prva javna ponudba delnic (IPO) vredna do 2,3 milijarde dolarjev.



Robinhood sta leta 2013 ustanovila Vlad Tenev in Baiju Bhatt, cimra z Univerze Stanford. Tudi po javni prodaji bosta obdržala večino glasovalnih pravic, in sicer bo Bhattu »ostalo« 39 odstotkov delnic, Tenevu pa 26,2 odstotka.



Investicijska platforma uporabnikom omogoča trgovanje brez provizije z delnicami, skladi ETF, opcijami in kriptovalutami. Zaradi enostavnega uporabniškega vmesnika je še posebej priljubljena pri mladih vlagateljih. Njena popularnost je zrasla med pandemijo covida-19, tako da je imela konec marca 18 milijonov aktivnih uporabniških računov, na katerih je bilo za 81 milijard dolarjev finančnih naložb.



Načrte za kotacijo je Robinhood objavil le nekaj mesecev po tem, ko se je konec januarja znašel v središču zaostritve med novo generacijo malih vlagateljev in skladov hedge z Wall Streeta.



Mali vlagatelji so se spodbujali prek družbenega omrežja Reddit in močno povečali vrednost nekaterih podjetij v težavah (na primer GameStop in BlackBerry), potem ko so ta postala tarča velikih skladov, ki so stavili na njihovo pocenitev. Robinhood je bil deležen precej kritik, potem ko je bil ob zelo napihnjenih cenah prisiljen zaustaviti trgovanje, za premostitev poravnave teh poslov pa je moral najeti tudi za 3,4 milijarde dolarjev posojil.

Robinhood vstopa na borzni trg v času, ko vročica v povezavi z IPO tehnoloških podjetij v ZDA traja že rekordnih 15 mesecev. Delnica bo kotirala na Nasdaqu pod simbolom HOOD.

