Robotski komisionar v skladiščih je le desetletje stran

Tržni analitiki avtonomnim mobilnim robotom napovedujejo, da bodo v nekaj letih temeljito spremenili način oskrbe v skladiščih in proizvodnji. Kaj sploh je avtonomni mobilni robot (AMR)?



Gre za delno inteligentne robote, ki znajo prvenstveno prevažati blago po prostoru in med prostori, lahko pa opravijo še kakšno dodatno preprostejša opravilo, ki zahteva le gib oziroma korak ali dva. Roboti AMR že pospešeno nadomeščajo ljudi na področju interne logistike, kjer prvenstveno skrbijo za premikanje izdelkov, pošiljk in materialov med skladiščem in proizvodnjo. Večje ko so razdalje, smiselnejša je uporaba omenjenih robotov.