Rusijo bi embargo bolj prizadel, EU išče alternative

V nadaljevanju preberite:

Uvedba trgovinskih sankcij proti Rusiji bi precej prizadela tamkajšnje gospodarstvo, ekonomska škoda za Nemčijo in Unijo pa bi bila razmeroma majhna, v najnovejši analizi ugotavlja kielski inštitut za mednarodno ekonomijo (IFW). Kaj kaže analiza inštituta? Kako to komentira ekonomist Marko Jaklič? Ali lahko utekočinjeni zemeljski plin iz ZDA nadomesti ruski plin? Kje vse so terminali in kaj o slovenskem terminalu pravi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec?