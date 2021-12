Ruski turisti znova v večjem številu prihajajo v Slovenijo

V nadaljevanju prebeite:

Ruski turisti se po tem, ko lahko spet dobijo vizume, vračajo v Slovenijo in bodo, predvsem v Rogaški Slatini, preživeli praznične dni. To se odraža tudi v številu letalskih povezav med Ljubljano in Rusko federacijo. Aeroflot je povečal število letov iz Moskve in leti z večjimi letali, vzpostavlja pa tudi novo povezavo med slovenskim glavnim mestom in Sankt Peterburgom. Kaj pravijo na Fraportu Slovenije in kaj Iztok Altbauer iz skupnosti slovenskih zdravilišč? Kakšni so praznični podatki na ljubljanskem letališču?