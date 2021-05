S Čisto vodo do raja na Savudriji

V nadaljevanju preberite:

Turistična ponudba v hrvaški Istri vse odločneje prekaša ponudbo obmorskega turizma v slovenski Istri. Če je v času osamosvajanja in še več let zatem hrvaški turizem capljal za ponudbo v Portorožu, pa zadnjih 15 let ni več tako. To dokazujejo v več istrskih krajih. Tak primer je na hrvaški strani istega (Piranskega) zaliva, kjer pospešeno uresničujejo letošnjo največjo naložbo v hrvaški turizem – Petram Resort.

Koliko je vredna naložba in kakšna bo podoba resorta? Kdo je investitor in kako projekt sprejema župan Umaga?