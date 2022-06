S paketnimi bančnimi storitvami prihranite

V Novi KBM se prilagajajo željam in potrebam svojih strank, zato omogočajo tudi sklenitev najbolj priljubljenega bančnega paketa v njihovi banki, Paketa Komplet, kar iz udobja lastnega doma oz. praktično od koder koli.

Odlično razmerje med vsebino in ceno

Imetniki Paketa Komplet ocenjujejo, da jim je ta paket olajšal opravljanje bančnih storitev, hkrati pa za njegovo ceno dobijo vse, kar potrebujejo praktično vsak dan. Paket Komplet za zgolj 4,99 EUR na mesec namreč vključuje:

ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke ob plačevanju z debetno kartico Visa,

Bank@Net in mBank@Net,

provizije za neomejeno število plačil nenujnih plačilnih nalogov v EUR v spletni in mobilni banki do 50.000 EUR v EU,

nižjo obrestno mero za stanovanjski kredit glede na redno ponudbo banke (ob izpolnjevanju pogojev),

stroške odobritve za izredni limit do 8500 EUR (ob izpolnjevanju pogojev)

in še več.

Imetnikom Paketa Komplet sta na voljo tudi mobilna denarnica mDenarnic@ za varno potrjevanje spletnih kartičnih plačil in Flik za izvajanje in prejemanje takojšnjih plačil.

Vse na enem mestu Pomembna prednost izbire paketa bančnih storitev je, da so te v paketu cenejše kot posamično. Paketi po navadi vključujejo vse bančne storitve, ki jih potrebujemo za brezskrbno in preprosto bančno poslovanje. To potrjujejo tudi zadovoljni imetniki Paketa Komplet, ki pravijo, da jim Paket Komplet ponuja veliko storitev, ki so dostopne na enem mestu, so pregledne in enostavne za uporabo.

Sklenitev na daljavo za nove in obstoječe stranke

Če ste že imetnik osebnega računa Nove KBM in bi radi prešli na Paket Komplet ter tako prihranili, saj so bančne storitve v paketu cenejše kot posamezno, lahko novi paket sklenete v spletni ali mobilni banki, lahko pa pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 17 70 ali oddate zanimanje na spletni strani Nove KBM.

Če se želite pridružiti več kot 200.000 zadovoljnim imetnikom Paketa Komplet kot nova stranka Nove KBM, pa ne potrebujete drugega kot mobilni telefon in aplikacijo mBank@Net, ki si jo lahko brezplačno naložite v trgovini z mobilnimi aplikacijami na svojem telefonu. Najprej na svoj pametni telefon, ki podpira iOS ali Android, naložite aplikacijo mBank@Net in jo zaženite. Sledite korakom in vnesite zahtevane osebne podatke. Izberite Paket Komplet in vaš račun s Paketom Komplet je sklenjen. Spletna in mobilna banka sta hkrati aktivirani za vašo uporabo. Čez nekaj dni boste na svoj naslov prejeli še debetno kartico. Kot še pravijo v Novi KBM, vam bo odprtje računa oziroma sklenitev Paketa Komplet vzelo le 10 minut časa.

Tudi Lora in Primož Roglič stavita na Paket Komplet. FOTO: Nova KBM

Nove stranke dodatno prihranijo

Nova KBM omogoča novim strankam, ki bodo Paket Komplet sklenile na daljavo, torej z uporabo aplikacije mobilne banke mBank@Net, 9-mesečno brezplačno vodenje paketa. Po mnenju imetnikov Paketa Komplet je sklenitev na daljavo zelo enostavna, tudi manj spretnim razumljiva, v vseh postopkih in pri poslovanju pa je poskrbljeno za visoke standarde varnosti poslovanja.

Sklenitev tudi v poslovalnicah in na poštah

V Novi KBM se zavedajo, da vse stranke pri bančnem poslovanju ne želijo uporabljati digitalnih kanalov, ki omogočajo udobno poslovanje kjer koli in kadar koli. Vsem strankam, ki še vedno prisegajo na osebni stik z bančnim svetovalcem, Nova KBM zagotavlja široko mrežo bančnih točk, saj je najbolj dostopna banka v državi. Stranke lahko Paket Komplet tako sklenejo v poslovalnicah Nove KBM, na specializiranih bančnih okencih in vseh poštah v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM