S plinom bi najhitreje zmanjšali emisije

Naša širša regija bi premog zamenjala s plinom, saj bi to, kot pravijo v Eurogasu najhitreje zmanjšalo emisije ogljikovega dioksida in tudi delcev, ki jih gospodinjstva spuščajo v zrak s kurjenjem lesa. Romunija ob tem postaja prva proizvajalka zemeljskega plina. Zemeljski plin bosta kasneje sicer zamenjala biometan in vodik. Kako bi to dosegli in kako bi proizvedli dovolj bioplina in vodika, če še Nemčija ne predvideva samooskrbe?