Od jutri nižje cene goriv

Od jutri do 7. oktobra bodo cene goriv nižje. Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja znašale 1,457 evra za liter bencina, 1,485 evra za liter dizelskega goriva in 1,092 evra za liter kurilnega olja.

Cena za neosvinčeni motorni bencin bo nižja za 1,8 centa, pri 50 litrih to znese 72,85 evra. Če ne bi regulirali cen, bi za liter bilo treba plačati okoli 1,494 evra. Liter dizla bo cenejši za 3,4 centa, kar pri 50 litrih znaša 74,25 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,092 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo je bila 1,125 evra za liter), kar pomeni pocenitev za 3,3 centa. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1092 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,189 evra za liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1189 evrov, kar pomeni, da privarčuje 97 evrov.

Marže trgovcev so skladne z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter neosvinčenega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste, pa določa uredba o kategorizaciji državnih cest.