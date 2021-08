Samo znanje omogoči prehod na menedžersko in voditeljsko pozicijo

V nadaljevanju preberite:

»Živimo v času in družbi, ki je zaznamovana z nenehnimi spremembami, znanjem, učenjem, napredkom, inovacijami. Da bi lahko delovali v tako dinamičnem okolju, potrebujemo znanja, veščine in kompetence, kot so agilnost, dobre komunikacijske sposobnosti, inovativnost, kreativnost, odprtost za spremembe in nova znanja na področju digitalizacije, transformacije tehnologij v nove poslovne modele,« pravi Danica Purg.



Ustanoviteljica in predsednica IECD – Poslovne šole Bled je prepričana, da so vse te lastnosti še bolj potrebne v času, ko je dodaten pritisk na poslovno okolje prinesla epidemija covida-19. »Pričakujemo, da se bodo povečale potrebe po nekaterih specifičnih funkcionalnih znanjih. To je, na primer, globalni marketing, saj postaja globalna konkurenca vse večja in ostrejša.«