SBI TOP na vrhu sveta

Po odličnem lanskem letu, ko je SBI TOP dosegel drugi najboljši vseobsegajoči donos med osrednjimi evropskimi delniškimi indeksi in osmega med svetovnimi, merjenimi v evrih (42,1 odstotka), je svojo uvrstitev na lestvici za zdaj letos še izboljšal. Ob času pisanja tega prispevka je SBI TOP dosegel najboljši vseobsegajoči donos (»total return«, merjen v evrih) med vsemi osrednjimi svetovnimi delniškimi indeksi, ki jih spremlja Bloomberg. Najbolj so porasle cene delnic Petrola, Luke Koper in Krke, slednje na rekordne vrednosti.

Tei Ternovec. Foto: Triglav Skladi

Ravno te spadajo med delnice, ki jih kupujejo oziroma imajo v lasti nekateri slovenski poslovneži, ki so svoje investicije javno izpostavili. Po mnenju analitikov so nakupi slovenskih poslovnežev tudi pripomogli k večjemu zanimanju malih vlagateljev za slovenske delnice. Vendar pa je to le eden izmed vzrokov za letošnjo več kot desetodstotno rast. Drugi izmed glavnih vzrokov je pričakovana uveljavitev individualnih naložbenih računov, ki bi ob morebitni uveljavitvi obveznega deleža naložb v slovenske ali evropske izdajatelje lahko prinesla nove prilive denarja na slovenski trg. Tretji vzrok pa so večji nakupi hrvaških pokojninskih skladov, ki so že zdaj med večjimi lastniki slovenskih delniških družb, ob novih prilivih v začetku leta.

UI v vsako vas?

Uspešno so v novo leto vstopili številni drugi globalni delniški indeksi. Rast ameriških delniških indeksov se je umirila po evforiji, ki jih je zajela izvolitev predsednika Trumpa. Rast sicer omejujejo visoka vrednotenja in nove skrbi glede sektorja umetne inteligence po objavi novice, da so na kitajskem razvili različico modela LLM, ki naj bi bila precej cenejša za uporabo. Trenutni trend sektorja UI je temeljil na napovedih o ogromnih vlaganjih v strojno opremo in opremo za zgraditev in delovanje podatkovnih centrov, saj naj bi za uporabo in izboljšavo programov UI potrebovali čedalje močnejšo strojno opremo in vedno več podatkovnih centrov in energije, ki bi te poganjala. Novica, da naj bi kitajski DeepSeek razvil svoj model LLM, ki po uporabnosti nič kaj ne zaostaja za bolj uporabljenimi ameriškimi različicami, le za frakcijo cene razvoja konkurentov (šest milijonov ameriških dolarjev napram stotinam milijonov), je odprla mnogo vprašanj o poslovnih modelih konkurentov. Konkurenti in analitiki sicer še vedno preverjajo informacije, ki prihajajo od DeepSeeka, vendar če te držijo, bi to lahko pomenilo pravo revolucijo v možnosti razvoja lastnih, manjših modelov za uporabo v različnih panogah.

DonosNajboljsihPetIndeksov Foto Gm/tt Igd

Evropski delniški indeksi v začetku leta žanjejo boljše donose od ameriških in s tem zapirajo del zaostanka, ki se je v primerjavi z ameriškimi indeksi nabral v lanskem delu, predvsem v zadnjih dveh mesecih po Trumpovi izvolitvi. Nizka vrednotenja evropskih delnic in pesimizem glede evropskega gospodarstva, ki je dosegel že tako visoke nivoje, da je privlačil nove investicije v evropske delnice. Dodatni veter v krila evropskim delnicam daje napovedano nadaljnje nižanje ključnih obrestnih mer ECB, kar predstavlja razliko napram ZDA, kjer so dodatna nižanja ključnih obrestnih mer v negotovosti.