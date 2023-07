Se Slovenci še naprej osredotočamo na spletne nakupe?

Shoppster deluje na slovenskem trgu že tri leta. Je bilo leto 2019 pravi čas za zagon spletne trgovine?

Pravijo, da ni dobrega ali slabega časa za začetek projekta, temveč obstajajo le slabi in dobri projekti. Odvisno od tega nekateri preživijo na daljši rok, drugi ne.

Mi smo še vedno tukaj in odločno rastemo, zato si upam trditi, da smo kar nekaj stvari naredili prav. V bližnji preteklosti je večini spletnih trgovin dodatno pomagal koronavirus, ki je pospešil širjenje spletne prodaje. Seveda si nikakor ne želimo, da se kaj podobnega ponovi v prihodnosti.

Na katere rezultate, ki ste jih dosegli v teh treh letih, ste še posebej ponosni?

Ponosni smo na veliko stvari. Predvsem nas veseli zaupanje naših kupcev. Imamo bazo zvestih kupcev, ki se k nam redno vračajo, hkrati pa nam iz meseca v mesec uspeva strmo povečevati število novih. Tako dosegamo strmo rast poslovanja od samih začetkov projekta, letos pa se ta rast še dodatno pospešuje.

V ozadju to pomeni, da nenehno izboljšujemo ponudbo z dodajanjem novih kategorij in blagovnih znamk. Zdaj ponujamo krepko čez 200.000 izdelkov in v prihodnosti se bo obseg ponudbe dodatno povečal, saj želimo biti zvesti svojemu sloganu »vse na enem mestu«. Hkrati smo zelo pozorni pri oblikovanju cen, saj želimo resnično ponuditi kupcu najboljšo mogočo ceno.

Nenehno izboljšujemo tudi storitve naše spletne trgovine in celotno uporabniško izkušnjo. Naj gre za tehnične izboljšave, ki so skrite očem končnih uporabnikov in so namenjene optimizaciji in pohitritvi internih procesov, ali za neposredne izboljšave za naše uporabnike. Pred kratkim smo npr. spremenili, skrajšali in poenostavili postopek naročanja in dodali več kot 1000 prevzemnih točk, na katerih lahko kupci prevzamejo svoje pakete.

Koliko potrošniki danes zaupajo spletnim nakupovalnim platformam? Ali so že pridobili zaupanje v Shoppster?

Po statističnih podatkih Eurostata za leto 2021 je v Sloveniji 79 odstotkov ljudi kupovalo na spletu. Če izhajam iz tega podatka, je uporaba spletnih trgovin dobro razširjena, in upal bi si trditi, da obstaja potrebno zaupanje in razumevanje delovanja spletnih trgovin. Zaupanje v Shoppster prav gotovo že obstaja, kar potrjuje naša uspešna rast, kot sem že omenil. Seveda nas čaka še veliko dela in priložnosti, da izboljšamo tako ponudbo kot kakovost storitev in s tem okrepimo zaupanje v Shoppster.

Zavedati se moramo, da spletno trgovanje soustvarja širok spekter poslovnih subjektov, ki vplivamo na kakovost ponujene storitve in zaupanje potrošnikov. Tukaj imam v mislim same trgovine, ki so najbolj viden del tega ekosistema, dobavitelje in proizvajalce, ki priskrbijo oziroma izdelujejo proizvode v ponudbi, logistična podjetja, ki poskrbijo za skladiščenje in pravočasno dostavo naročenega, ter finančne ustanove, ki zagotavljajo različne načine plačila. Vsi mi moramo delovati usklajeno, da bosta končni rezultat za našega kupca kakovostna storitev in konkurenčna cena.

Glede na to, da ste bili zadnje desetletje zaposleni na podobnih položajih v Nemčiji in Švici, me zanima, kako ste zadovoljni z razvojem spletnega nakupovanja v Sloveniji. Kje smo in kje bi morali biti?

V Sloveniji smo lahko ponosni na veliko stvari in v marsičem smo primerljivi s standardi in trendi spletne trgovine v zahodni Evropi. Sicer potrebujemo nekaj časa, da uvedemo novosti, ki se večinoma najprej pojavijo na razvitejših trgih, vendar se ta čas nenehno skrajšuje s tem, ko svet postaja manjši.

FOTO: Shoppster

Danes, tako z vidika ponudbe – kaj vse se da kupiti na spletu – kot tudi z vidika same uporabniške izkušnje – kako poteka nakup in katere spremljajoče storitve in načini plačila so na voljo –, nimamo večjih pomanjkljivosti v primerjavi z razvitejšim delom Evrope.

Nekoliko nas tepe naša »majhnost«, verjetno podobno kot v drugih panogah. Nekatere storitve in rešitve so predrage za proračune naših podjetij ali pa smo premajhen trg, da bi jih ponudniki pri nas uvedli. Tu mi najprej pridejo na misel nekateri oglaševalski formati na Googlu, ki v Sloveniji niso na voljo. Zanimivo bo videti, kako hitri in dobri bomo v uvajanju novih tehnologij umetne inteligence (UI) in koliko časa bomo potrebovali, da bomo ta tehnološki potencial začeli uporabljati v praksi.

Levji delež tega razvoja so predvsem v začetnih fazah razvoja spletnega nakupovanja oddelale spletne trgovine, ki so danes naša konkurenca. Oni so zaslužni za ustvarjanje tega načina nakupovanja in gradnjo postopnega zaupanja kupcev v ta način poslovanja v Sloveniji, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Kako bosta inflacija in kriza vplivali na industrijo spletnega nakupovanja v Sloveniji in regiji? Kaj lahko pričakujemo?

Inflacija je res velik izziv za spletno poslovanje, kot je verjetno za večino poslovnega sveta. V našem primeru neposredno povečuje stroške nabave blaga in tudi transporta, kar neizogibno povišuje cene izdelkov za končnega kupca. Po drugi strani inflacija spreminja vedenje kupcev, saj se jim kupna moč zmanjšuje, zaradi česar se povečuje njihova cenovna občutljivost in zmanjšuje poraba.

Te negativne dejavnike poskušamo ublažiti s čim bolj konkurenčnimi cenami, da je naša ponudba še vedno sprejemljiva za kupce. Zelo pomembno je tudi razumevanje kupčevih potreb in želja, kateri izdelki se še vedno kupujejo in kje se prodaja zmanjša ali ustavi zaradi krize. Stremimo k nenehnemu izboljševanju in optimizaciji internih procesov in stroškov. To bo pripomoglo tudi k hitrejšemu uvajanju novih tehnologij, kot je UI, ki lahko prinesejo veliko izboljšav na različnih področjih našega poslovanja.

Sicer pa menim, da ne bo večjih sprememb v pomenu in položaju spletnega nakupovanja v današnji družbi. Kvečjemu bo ta pomen v obdobju krize še večji, saj so v povprečju cene izdelkov na spletu nižje. Zaradi enostavnosti in preglednosti ponudbe pa je ugodne cene na spletu razmeroma lahko poiskati. Skratka, glede na prej omenjeno cenovno občutljivost kupca v krizi je to lahko dodaten argument, zakaj kupovati na spletu.

Kateri so ključni izzivi in priložnosti podjetja pri usklajevanju dobičkonosnosti in hitre rasti na področju spletnega nakupovanja?

Če želite zgraditi spletno trgovino, ki kupcem ponuja kar najširšo ponudbo, kar je želja in cilj Shoppsterja, je za postavitev takšnega poslovnega modela potreben velik finančni vložek. Posledično mora podjetje ustvariti resne prihodke, ki omogočajo pokritje teh ogromnih naložb in na koncu dobičkonosnost.

To pomeni, da mora podjetje dosegati agresivno rast prihodkov, poleg tega pa nenehno graditi in izboljševati spletno trgovino, storitve, ki jih ponuja, procese v ozadju, povečevati ponudbo, vlagati v ljudi in marketing. Čarovnija je vedeti, v kaj investirati v danem trenutku in kaj bo imelo največji učinek v najkrajšem mogočem času, a hkrati ne izgubiti izpred oči dolgoročne strategije podjetja.

Obstaja splošno pravilo o evoluciji spletne trgovine. V prvi fazi je digitalna trgovina predvsem IT-podjetje, to je obdobje, ko se postavljajo temelji poslovanja. V drugi fazi, ko podjetje začne ustvarjati več prihodkov, se kompleksnost poslovanja poveča, kar se največkrat kaže v strmem povečanju logističnih izzivov, zato je poudarek na optimizaciji logističnih procesov in rešitev ter odpiranju novih skladišč. Šele v tretji fazi, ko imamo IT in logistiko stabilizirano, postane digitalna trgovina resnična trgovina, v kateri se osredotočiš na svojo ključno dejavnost. Poleg tega se v vseh treh fazah ukvarjaš z oblikovanjem prave ponudbe in trženjem, ki sta znanost zase in zahtevata poznavanje trga, konkurence, digitalnih tehnologij, marketinških pristopov v različnih kanalih itd. Občutek imam, da smo pri nas velikokrat v vseh treh fazah hkrati.

Kakšni so strateški načrti Shoppsterja? Ali načrtujete nadaljnjo širitev na nove trge?

Predvsem se osredotočamo na pridobivanje zaupanja svojih obstoječih in novih kupcev. Krepili bomo kakovost ponudbe po konkurenčnih cenah z dodajanjem novih izdelkov, blagovnih znamk in kategorij. Še naprej bomo izboljševali uporabniško izkušnjo in nabor storitev za naše kupce. Načrtujemo tudi širitev na nove trge, o konkretnih imenih držav in datumih pa ne želimo govoriti, dokler ne oddelamo svoje domače naloge in pripravimo vsega potrebnega za vstop na nove trge.

Naročnik oglasne vsebine je Shoppster