Shell krepi ponudbo bencinskih črpalk v Sloveniji

Družba Shell Adria po odkupu bencinskih črpalk od madžarskega Mola krepi prisotnost svoje blagovne znamke in ponudbe v Sloveniji. Kot so sporočili, so v zadnjih mesecih leta 2023 in v prvih dneh januarja 2024 odprli 14 bencinskih črpalk in postavili povsem nov center mobilnosti v Žalcu.

Prvo črpalko je Shell odprl 11. oktobra lani v Rogaški Slatini, zadnjo včeraj v Prestranku na Notranjskem, vseh 38 črpalk, kolikor jih je Shell v okviru prevzema OMV odkupil od Mola, pa namerava odpreti do pomladi 2024. V Shellu napovedujejo, da bo največ njihovih bencinskih črpalk v Celju in Mariboru z okolico ter na Primorskem in v Pomurju. »Večino med njimi namerava Shell v prihodnjih letih postopoma spremeniti v sodobne centre mobilnosti.

Nov center mobilnosti pa že stoji v Žalcu in ni del omenjenega dogovora z Molom, saj gre za povsem novo investicijo. Center se nahaja ob štajerski avtocesti, na priročni lokaciji, tik ob izvozu za Žalec, in je namenjen tako voznikom osebnih kot tovornih vozil,« pojasnjujejo v Shellu.

Širitev ponudbe

Ta multinacionalka je na slovenskem trgu prisotna že skoraj 30 let, a do letos je imela v lasti v večini le črpalke brez osebja in za tovorna vozila. Največja med njimi stoji v Framu pri Mariboru in velja za drugo največjo tovrstno črpalko v Evropi. Ta črpalka je bila doslej tudi edina Shellova črpalka v Sloveniji, kjer so gorivo lahko točili tudi vozniki osebnih vozil. To se zdaj spreminja, saj je družba lani kupila dodatnih 38 prodajnih mest od Mola, ki je moral del svoje mreže zaradi prevelike koncentracije prodati.