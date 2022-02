Sindikati proti prodaji Save, Madžari zagotavljajo dolgoročno lastništvo

Popoldne se bo na zahtevo strank koalicije Kul začela seja komisije za nadzor javnih financ na temo ukrepov za zavarovanje slovenske strateške turistične infrastrukture. Gre za napovedano prodajo naše največje hotelske skupine Save madžarski družbi Prestige Tourism, če državni lastniki ne bodo uveljavili predkupne pravice.

Kot je znano, je Prestige Tourism pred kratkim s skladom York podpisal pogodbo o nakupu 43-odstotnega deleža v Savi, za katerega pa imata Slovenski državni holding in Kapitalska družba predkupno pravico, a se glede tega še nista odločila. Izjave nekaterih članov vlade pa kažejo, da državna stran te pravice morda ne bo izkoristila.

Sindikati proti prodaji

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) sporočajo, da podpirajo številne pozive in prizadevanja Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije v boju za ohranitev slovenskih turističnih biserov. »Strinjamo se, da bo odprodaja slovenskih strateških turističnih podjetij v tuje roke za zaposlene prinesla dodatno negotovost, zavirala rast plač in ustvarjala težje pogoje dela. Iskreno verjamemo, da pehanje za dobičkom ne more in ne sme biti edino vodilo, še manj izbira predstavnikov ljudstva, ki odločitve sprejemajo na politični ravni,« so zapisali in poslance pred sejo pozvali, »naj ravnajo preudarno, z mislijo na zaposlene v sektorju in prihodnost slovenskega turizma ter naredijo vse za zaščito slovenske strateške turistične infrastrukture«.

Na nasprotovanja prodaji so se odzvali tudi v Prestige Tourismu. Zapisali so, da v Savo vstopajo kot dolgoročni in strateški partner, z načrtom spodbuditve naložbenega cikla, ki bo močno izboljšal kakovost storitev, prihodke in vrednost celotne družbe. Spomnimo, da so ob podpisu pogodbe napovedali 200 milijonov evrov naložb. Zavrnili so namige, da gre za špekulativni nakup, in dodali, da ne obstajajo načrti »razkosanja« hotelske skupine in ločene odprodaje kapacitet, saj da želijo skupino povezati in okrepiti, ne pa oslabiti: »O tem ne obstajajo ne pogovori in ne dogovori, s hrvaško hotelsko skupino ali s komerkoli drugim.«

Dodajajo, da nimajo zgodovine izčrpavanja družb, zgodovine zaprtih in zanemarjenih hotelov ali odpuščanj. V Prestige Tourismu še poudarjajo, da niso zainteresirani za nakup drugih slovenskih hotelskih kompleksov in skupin ali obalnih zemljišč v slovenski Istri.