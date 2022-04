Sklad Alfi je novi lastnik Merkur trgovine

»Z današnjim dnem se je uspešno zaključil prevzem Merkurja. Novi lastnik družbe postaja slovenski sklad, ki ga upravljajo v okviru skupine ALFI Skladi,« so po skupščini podjetja sporočili iz Merkurja. Da je transakcija v teku, smo poročali neuradno.

Skupščina družbe je razrešila sedanjo poslovodstvo, ki ga vodi Blaž Pesjak, in imenovala novo poslovodstvo, v katero sta bila imenovana Jure Kapetan na mesto generalnega direktorja družbe in Miha Kravanja kot direktor, član poslovodstva. Oba imata bogate izkušnje na vodilnih mestih, tudi na področju trgovine, ki sta jih pridobivala doma in v tujini.

Sklad oziroma skupina Alfi je sicer med najbolj aktivnimi lastniki, saj so med drugim kupili terjatve do trgovske verige Tuš, sklad zasebnega kapitala pa je aktiven pri konsolidaciji nekaterih panog, denimo veterine.

»Želimo biti prepoznani kot nekdo, ki bo ljudem spreminjal življenje na bolje, z izjemno širino ponudbe za tiste, ki uživajo v tem, da delajo stvari sami in za vse, ki si želijo, da nekdo uredi stvari zanje. Vse to bomo zagotavljali s pomočjo naših izjemnih prodajnih in projektnih svetovalcev in vso preostalo Merkurjevo ekipo, kjer vsak na svoj način prispeva k nadaljevanju že 125-letne prisotnosti Merkurja na slovenskem trgu. Poleg tega bomo širili prodajno mrežo ter nadgradili in obogatili našo spletno ponudbo«, je prihodnje usmeritve družbe povzel Jure Kapetan.

Pri tem poudarja, da je družba pred zahtevno digitalno transformacijo, s katero bo v prihodnjih letih še izboljšala uporabniško izkušnjo vseh deležnikov.