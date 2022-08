Sklad Alfi prevzema še Merkur nepremičnine

V nadaljevanju preberite:

Sklad Alfi, ki je že lastnik Merkurja trgovine, se je z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) po naših neuradnih informacijah dogovoril za nakup njihovega deleža v družbi Merkur nepremičnine. To podjetje upravlja nepremičnine, v katerih so Merkurjevi trgovski centri, nekaj trgovskih centrov pa ima tudi v lasti. Kaj prevzema Alfi? Kakšni so njihovi načrti z Merkurjem? Kako ta trgovec posluje?