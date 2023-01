Skrčen dobiček, a cene omogočajo naložbe

V nadaljevanju preberite:

Skupina Gen je lani ustvarila 4,1 milijarde evrov prihodkov, potem ko jih je predlanskim približno 3,5 milijarde evrov. Kljub suši in nizki proizvodnji hidroelektrarn, podaljšanemu remontu jedrske elektrarne in zakupom dražjega manka elektrike je poslovala s 23 milijoni evrov čistega dobička. Leto prej je imela skupina 105,6 milijona evrov čistega dobička. A zahtevne razmere in višje cene elektrike imajo tudi dobro stran, naložbe v projekte so po času, ko se nič ni izplačalo, spet mogoče. V kaj investira Gen energija in kaj svetujejo glede zakupov elektrike?