Slab začetek leta za obvezniške trge

V nadaljevanju preberite:

Geopolitična situacija in dejavnosti centralnih bank, ki želijo ukrotiti inflacijo, sta glavna razloga, ki ženeta cene obveznic navzdol. Izgubljajo vsi obvezniški indeksi, tako tisti, ki so sestavljeni iz državnih obveznic, kot tisti, ki so sestavljeni iz podjetniških obveznic. Padcem se niso izognile niti obveznice zunaj naložbenega razreda. V nadaljevanju pišemo o tem, kdaj lahko pričakujemo obrat. Nekatere cene se namreč že umirjajo.