Slovenija ima podpovprečen delež naravoslovno-tehničnega kadra

Michelle Simmons je kot generalna direktorica v Microsoftu za regijo CEE MC s sedežem v Pragi odgovorna za prodajo, trženje in poslovanje v 25 državah v Vzhodni in Srednji Evropi ter v Srednji Aziji. S svojo ekipo pomaga podjetjem, vladam in partnerjem pri digitalni preobrazbi.

Službovali ste že po vsem svetu, od ZDA do Azije, zdaj ste v Evropi. Katere so trenutno največje ovire v poslovnem svetu?

Zanimivo je, da so svetovni voditelji največjih podjetji, ki jih je anketirala svetovalna družba PWC, kljub okoliščinam zelo optimistični. Kljub temu da jih dve tretjini pričakuje ekonomske izzive, so hkrati prepričani, da bodo ne le preživeli, ampak tudi rasli. Po dveh letih epidemije smo vsi upali, da si bomo lahko oddahnili, pa so prišle vojna, inflacija, izjemna ekonomska negotovost … A zdi se, da je kljub temu v poslu prisotne veliko samozavesti, da se bo s pomočjo agilnosti, inoviranja, zmanjševanjem stroškov in konsolidacije virov lahko še marsikaj naredilo.