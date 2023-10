Slovenija ima premalo davkoplačevalcev

V nadaljevanju preberite:

Če bi imela Slovenija bolj konkurenčno, predvsem pa preglednejšo in bolj spodbudno davčno politiko, bi bila ob sedanjih davčnih obremenitvah po davčnih prilivih v vrhu EU. Napovedano (začasno) zvišanje davka na dobiček podjetij in že sprejeti prispevki za zdravstveno zavarovanje ter dolgotrajno oskrbo bodo le še poslabšali že tako slabe razmere.

Najpomembnejši viri davčnih prilivov je obremenitev plač, prihodkov in dobička podjetij, premoženja prebivalcev in potrošnje. Slovenija ima pri večini davkov razmeroma visoke, ponekod tudi rekordne davčne stopnje, kljub temu pa z davčnimi prilivi vse bolj zaostaja za evropskim povprečjem in še bolj za razvitimi evropskimi državami.

Davčni prihodki Slovenije so predlani dosegli 38,4 odstotka BDP, kar je 3,1 odstotne točke pod evropskim povprečjem in 3,8 odstotne točke pod gospodarsko velesilo Nemčijo. Toda najpomembnejši vzrok niso davčne stopnje, ampak osiromašeni davčni viri.