Slovenija je dejavna tudi na področju vodika

»Vodik je kot energetski vektor izjemno primeren za skrajšanje logističnih poti, avtonomijo, znižanje emisijskega odtisa in tako naprej,« je pravi polkovnik Robert Šipec. Ministrstvo za obrambo skupaj s podjetjem Elaphe in še štirimi partnerskimi državami razvija električno lahko terensko vozilo na gorivne celice, tehnologijo pa bi lahko uporabili celo pri razvoju tankov, ki so težki 70 ton.