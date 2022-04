Slovenija lahko Evropi ponudi razvoj nišnih čipov

V nadaljevanju preberite:

»Na trgu je popoln kaos. Material­ dobi tisti, ki plača desetkrat­no ceno, drugi čakamo tudi leto in pol,« razlaga opremljevalec­ plošč tiskanega vezja Marjan Zidar. Ob perečem pomanjkanju čipov evropska komisija priprav­lja odgovor, s katerim bi zmanjšali evropsko odvisnost od tuje proiz­vodnje. Za razvoj in proizvodnjo čipov na stari celini je 33 milijard evrov že pristavil ameriški Intel, svoj kos pogače v edinstveni evropski zgodbi pa si poskušajo izboriti tudi države članice. Slovenija je za zdaj brez vloge, priložnost so nišna področ­ja, denimo vesolje.