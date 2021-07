Slovenija mora najti približno za dve nuklearki novih virov energije

V nadaljevanju preberite:

Razprava o nujnih ukrepih za zagotovitev zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov se usmerja tudi v to, kakšne energetske objekte naj bi Slovenija gradila. Zato smo pogledali, kakšna naloga na tem področju čaka našo državo in kakšne so možnosti. Pojavilo se je kar nekaj vprašanj, na katera smo pripravili odgovore.