Slovenija precej več tujih naložb »uvozi«, kot jih »izvozi«

V nadaljevanju preberite:

Tokovi neposrednih tujih naložb so običajno eden od znakov živahnosti in robustnosti gospodarske dejavnosti na svetovni ravni. Lansko leto jim, vsaj po statistiki, ki jo pripravlja Unctad, očitno ni bilo naklonjeno.

Po močnem okrevanju leta 2021, ki je sledilo zastoju ob izbruhu epidemije covida-19, se je obseg novih neposrednih tujih naložb v svetu leta 2022 zmanjšal za 12 odstotkov na 1,3 bilijona dolarjev. Proces se je upočasnil predvsem zaradi prekrivajočih se svetovnih kriz – vojne v Ukrajini, visokih cen hrane in energije ter naraščajočega javnega dolga, so ocenili analitiki Konference združenih narodov o trgovini in razvoju.