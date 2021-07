Slovenija še letos do 231 milijonov evrov iz načrta za okrevanje

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v Slovenijo prinesla tudi sporočilo, da je komisija potrdila slovenski nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Slovenija bo tako še letos dobila predhodno izplačilo 231 milijonov evrov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Evropska komisija je potrdila slovenski nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Predsednica Evropske komisijeje v Slovenijo prinesla tudi sporočilo, da je komisija potrdila slovenski nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Slovenija bo tako predvidoma v treh mesecih dobila predhodno izplačilo 231 milijonov evrov.Potrditev nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost je še en korak na poti, da bo država lahko začela črpati 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. S tem bo Slovenija financirala 33 reform in 50 naložb. »Financiranje bo podprlo implementacijo pomembnih investicij in reform iz slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. To bo imelo ključno vlogo, da bo Slovenija iz pandemije covida-19 izšla močnejša,« so sporočili iz evropske komisije. Država bo 13 odstotkov vseh sredstev dobila v predplačilo, nato pa bo evropska sredstva prejemala glede na dosežene cilje in mejniku.Evropska komisija je v pregledu ugotovila, da je 42 odstotkov sredstev v slovenskem načrtu namenjenih podnebnim ciljem in 21 odstotkov za digitalno preobrazbo, s čimer država dosega evropska merila. Na področju zelenega prehoda v komisiji izpostavljajo 230 milijonov evrov za višjo energetsko učinkovitost stavb, 292 milijonov evrov za razogljičenje transporta z investicijami v železniško infrastrukturo in 54 milijonov evrov za boljšo preskrbo z vodo. Pri digitalizaciji pa so našteli krepitev digitalne pismenosti, boljšo povezanost ter digitalizacijo zdravstva in drugih delov javnih služb ter gospodarstva.Bruselj je še ugotovil, da predvidene reforme in naložbe naslavljajo priporočila iz evropskega semestra iz let 2019 in 2020. Pri tem omenjajo reforme dolgotrajne oskrbe, zdravstva, pokojninskega sistema, trga dela, izobraževanja, raziskav, razvoja in inovacij, poslovnega okolja ter javnih naročil. »Načrt predstavlja celovit in ustrezno uravnotežen odziv na slovenski gospodarski in socialni položaj,« so zapisali.Zdaj ima svet EU štiri tedne časa, da sprejme odločitev o sprejetju načrta. Nato bo Slovenija s komisijo sklenila sporazuma o financiranju in posojilih. Po odobritvi načrta na svetu EU bo Slovenija lahko dobila 231 milijonov evrov predplačila.