Slovenija v Seulu uradno odprla veleposlaništvo

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je ob obisku Republike Koreje odprla nove prostore Veleposlaništva Republike Slovenije v Seulu, kjer je skupaj z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom gostila diplomate, gospodarstvenike in druge tuje goste ob dnevu državnosti.

»Lani sta Slovenija in Koreja zaznamovali 30. obletnico diplomatskega sodelovanja. V tem obdobju sta državi stkali odlične politične vezi in vzpostavili ekonomsko in kulturno sodelovanje, kar smo še nadgradili z vzpostavitvijo slovenskega veleposlaništva v Koreji, ki ga vodi veleposlanik Jernej Müller,« je ob uradnem odprtju veleposlaništva dejala ministrica Fajonova in izrazila prepričanje, da bo delovanje veleposlaništva v Seulu znatno prispevalo k poglabljanju vsestranskih odnosov in prijateljstva med podobno mislečima državama, ki sta tudi novoizvoljeni nestalni članici varnostnega sveta OZN. »Verjamem, da lahko z naslavljanjem globalnih izzivov v varnostnem svetu skupaj prispevamo k svetovnemu miru in stabilnosti,« je še dejala Fajonova.

Udeležba na Korea Import Fair Trade

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han sta se udeležila odprtja enega najpomembnejših uvoznih sejmov »Korea Import Fair Trade«, na katerem se na skupnem slovenskem paviljonu predstavljajo slovenska podjetja. Po investicijsko-poslovni konferenci, kjer Slovenija predstavlja svoje poslovno in gospodarsko okolje, sta še uradno odprla prostore Veleposlaništva Republike Slovenije v Seulu ter ob dnevu državnosti gostila diplomate, gospodarstvenike in druge tuje goste.

FOTO: Vlada RS

Minister Matjaž Han je poudaril, da je politično-gospodarski obisk samo ena od aktivnosti, ki jih ministrstvo skupaj z agencijo SPIRIT Slovenija izvaja v podporo internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. »Koreja je eno najbolj konkurenčnih gospodarstev in je deseta največja gospodarska sila na svetu. Za Slovenijo je takoj za Kitajsko in Singapurjem tretja najpomembnejša azijska gospodarska partnerica. Kot majhno izvozno usmerjeno gospodarstvo si moramo prizadevati za razpršitev izvoza zunaj EU, torej na trge, kjer lahko izkoristimo svoje konkurenčne prednosti. In s tem namenom si tudi na državni ravni prizadevamo odpirati vrata slovenskim podjetjem na tuje trge,« je poudaril Han in dodal: »Odprtje veleposlaništva v Seulu in tudi najin obisk z zunanjo ministrico Fajonovo pomeni začetek tesnejšega gospodarskega in političnega sodelovanja ter prijateljstva med obema državama. Vrata veleposlaništva bodo vedno odprta za podjetja iz obeh držav.«