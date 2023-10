Sloveniji še letos 600 milijonov iz sklada za okrevanje

Slovenija do konca leta pričakuje izplačilo okoli 600 milijonov evrov iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, je med današnjim zasedanjem finančnih ministrov EU v Luxembourgu povedal minister Klemen Boštjančič. Del teh sredstev bo namenjen tudi za odpravo posledic avgustovskih poplav.

Za zmanjšanje protipoplavne ogroženosti je sicer v spremenjenem načrtu za okrevanje in odpornost, ki ga bodo danes predvidoma potrdili finančni ministri, vse skupaj predvidenih 240 milijonov evrov.

Slovenija pa je v okviru spremembe načrta zaprosila tudi za 404,5 milijona evrov dodatnih posojil za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, od tega bo 182 milijonov namenjenih obnovi dveh regionalnih železniških prog po avgustovski ujmi.

»Po poplavah smo prilagodili načrt za okrevanje in odpornost. Ta zdaj predvideva 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in nekaj več kot milijardo povratnih sredstev oziroma posojil. Evropska komisija je to potrdila konec septembra,« je povedal Boštjančič.

Časovni roki za črpanje sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost so po njegovih besedah »zelo napeti, saj jih je treba v celoti počrpati približno do sredine leta 2026.«

Predvideni primanjkljaj državnega proračuna za prihodnje leto se je zvišal z 2,8 na 3,8 odstotka BDP. »Vse je posledica sredstev, ki jih je treba v 2024 zagotoviti za odpravo posledic škode. Glede tega že potekajo zelo intenzivni pogovori z evropsko komisijo. Ta dodatni primanjkljaj se bo štel v t. i. enkratne izdatke. To še vedno vpliva na naš primanjkljaj, vendar pa se ta dodatni odstotek ne bo upošteval pri drugih izračunih, pomembnih za [javnofinančne] cilje, ki jih bomo morali v prihodnjih letih dosegati. Zelo se borimo, da bi to veljalo vsaj še do avgusta 2025,« je dodal minister.