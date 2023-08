V Lučah primanjkuje bagrov in tovornjakov

Občina Ljubno ob Savinji je uspela prek različnih virov zagotoviti večje število bagerjev in tovornih vozil iz celotne Slovenije, ki so že čistijo strugo Savinje po vodni ujmi, je danes za STA povedal župan Ljubnega Franjo Naraločnik. Medtem pa v Lučah mehanizacije primanjkuje, je za STA zatrdil župan Luč Klavdij Strmčnik.

Naraločnik je tudi dejal, da je trenutno najbolj kritično območje centralni del Ljubnega, in sicer ob reki Savinji in potoku Ljubnica. Trudijo se pred ponovno vodno ujmo zavarovati tamkajšnjo poslovno-industrijsko cono.

Glede zahteve regijskemu štabu civilne zaščite, da bi ekipi iz Republike Srbske in Slovaške, ki pomagata na terenu, ostali še nekaj časa, saj gre za zelo dobro izurjeni ekipi, je Naraločnik dejal, da so iz neuradnih virov izvedeli, da naj bi direkcija za vode z omenjenima ekipama sklenila pogodbo o podaljšanju del.

To bi ljubenski občini veliko pomenilo, saj so tamkajšnji hudourniki polni materiala, ki ga je pred jesenskim dežjem treba čim prej odstraniti, je še dodal Naraločnik.

Strmčnik je dejal, da bo v petek cesta proti Ljubnemu ob Savinji urejena za šolske prevoze ne samo za osnovnošolce, temveč tudi za dijake, ki se šolajo v Celju in Velenju.

Po njegovih besedah v Lučah primanjkuje težke mehanizacije, trenutno potekajo pogovori z nekaterimi izvajalci, da bi jim zagotovili dodatne bagerje in tovorna vozila ter tako pričeli sanacijo najbolj poškodovanih občinskih cest.

Gasilcem zmanjkuje opreme in denarja

Prevaljski gasilci pa po skoraj štirih tednih od katastrofalne ujme in ko jim dela ob novih nalivih ne zmanjkuje, opozarjajo, da nimajo več dovolj opreme za intervencije in tudi denarja za nakup ne. Postopki potekajo prepočasi, ni konkretnih navodil, je za STA dejal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje Andrej Stermec.

V zadnjem mesecu dni so v intervencijah z uporabo ali obrabili ali uničili veliko opreme in zaščitnih oblačil, nekaj opreme se je izgubilo, nekaj je niso dobili vrnjene, narasla voda jim je uničila tudi eno vozilo, za katerega še nimajo odgovora zavarovalnice, je naštel Stermec.

Samo za nujne nakupe cevi, potopnih črpalk, oblek in škornjev za posredovanje pa bi trenutno potrebovali okoli 122.000 evrov. FOTO: Črt Piksi

Njihova skupna ocena vseh stroškov zaradi intervencij od začetka avgusta po zdajšnjih podatkih znaša okoli pol milijona evrov, tu je vštet tudi strošek uničenega vozila. Samo za nujne nakupe cevi, potopnih črpalk, oblek in škornjev za posredovanje pa bi trenutno potrebovali okoli 122.000 evrov, je povedal predsednik prevaljskih prostovoljnih gasilcev.

»Čisto enostavno je to nabaviti, naročiti, a nimamo finančne slike take, da bi nam to omogočala, da bi lahko sami kakorkoli zalagali. Vsi govorijo, da bodo to povrnili, ampak navodil ni dobila ne občina ne mi,« je jasen Stermec.

Dejal je, da je bilo v torek zelo hudo, ko bi ob novih nalivih morali posredovati na okoli 15 intervencijah, pa 35 aktiviranih gasilcev ni imelo črpalk, ki bi jih lahko posodili. Lahko so le polnili protipoplavne vreče.

Na dogajanje se je že odzval koroški poslanec Jani Prednik, ki je ob torkovih nalivih na družbenem omrežju Facebook zapisal, da prizadevnim gasilcem, ki so neprekinjeno na terenu že vse od začetka avgusta, primanjkuje opreme ali pa je ta že iztrošena.

»Zato sem pred nekaj minutami poklical ministra za obrambo Marjana Šarca, ki je rekel, da naj gasilci takoj naročijo novo opremo, za katero bo država vrnila stroške,« je v torek zvečer sporočil Prednik, ki je to navodilo tudi že posredoval gasilcem v Mežiški dolini in zapisal, da to velja tudi za druga prostovoljna gasilska društva.

Tudi Stermec je potrdil, da je govoril s Prednikom. »Zagotovil je, da se bo vse skupaj povrnilo, ampak še vedno imam isto težavo. Občina nima likvidnostnih sredstev, jaz nimam likvidnostnih sredstev. Težava je naročiti,« je v zvezi s tem dejal Stermec. Dodal je, da se s podobno težavo soočajo tudi druga prostovoljna gasilska društva. »Verjamem, da bodo vse dobro naredili za nas, ampak vse nam je prepočasi,« je sklenil.