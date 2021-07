Slovenska družinska podjetja ne vzgajajo naslednikov

V nadaljevanju preberite:

Dobrih 80 odstotkov podjetij v Sloveniji je družinskih. Večinoma so to mala podjetja, ki predstavljajo glavnino slovenskega gospodarstva. Skoraj vsa vodi druga generacija v družini, razlaga strokovnjak za družinska podjetja Milan Krajnc, ki hkrati opozarja, da se družine v Sloveniji ne pripravijo na prenos lastništva na naslednike.

Katere so pasti predaje vodstvenih položajev v družinskem podjetju? Kakšne so razmere v Sloveniji in kako prenose na nove generacije izvajajo slovenski podjetniki?