Slovenska veja Sberbank začasno zaprta

Poslovalnice Sberbanka Slovenije bodo danes in jutri zaprte, poslovanje je omejeno na kartično poslovanje. Dvigi so omejeni na 400 evrov, vloge zajamčene pri 100.000 evrih. Slovenija se je tako pridružila drugim državam, kjer poslujejo hčerinske banke Sberbank Europe. Kot smo poročali, je bila balkanska veja prodana AIK banki Miodraga Kostića, sankcije pa bi lahko to transakcijo preprečile. Sberbank ima v Sloveniji približno dvoodstotni tržni delež.

»Sankcije proti Rusiji zaradi vojaške agresije nad Ukrajino se že odražajo tudi v bančnem sistemu, banke z ruskim lastništvom v Evropi se soočajo z zmanjšanim zaupanjem. Posledično je bila na ravni Evropske centralne banke (ECB) in Enotnega odbora za reševanje danes sprejeta odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, prekine poslovanje. Hkrati je bilo sprejeto tudi prehodno obdobje oziroma kratkotrajni moratorij, v katerem bomo za slovensko hčerinsko banko poiskali hitro in konstruktivno rešitev in na ta način zagotovili nemoteno poslovanje vsem njenim komitentom. Poslovanje banke Sberbank v Sloveniji je tako v tem času omejeno na kartično poslovanje; preostale storitve začasno niso na voljo, poslovalnice so zaprte. V Banki Slovenije še poudarjamo, da je Sberbank banka edina banka v slovenskem bančnem sistemu, ki ima rusko lastništvo. Vse ostale banke poslujejo kot običajno,« so sporočili iz Banke Slovenije.

ECB: Evropska podružnica Sberbanka bo verjetno propadla Evropska podružnica ruske banke Sberbank »bo propadla ali verjetno propadla« in tako tudi njene izpostave v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi poslabšanja likvidnosti namreč v prihodnje verjetno ne bo mogla pravočasno poplačati svojih dolgov, je danes sporočila Evropska centralna banka. STA

Sberbank: Imamo odliv komitentov

Sporočilo Sberbank objavljamo v celoti:

»V luči zadnjih geopolitičnih dogodkov smo v Sberbank banki v zelo kratkem času zabeležili znaten odliv sredstev naših strank. Z namenom zaščite interesov naših strank in zaposlenih pred morebitni dodatnimi učinki obstoječih in novih sankcij smo pripravili možno rešitev. Le-ta v tem trenutku in zgolj začasno vključuje nekatere precej drastične ukrepe. Tako bodo naslednja dva delovna dneva vrata naših poslovalnic zaprta, dvigi in plačila s plačilnimi karticami strank pa bodo omejeni na 400 EUR dnevnih dvigov oziroma plačil. S tem ukrepom bomo v banki omejili previsok odliv vlog. Nenaden visok odliv vlog bi še bolj negativno vplival na trenutno poslovanje banke. Omejili bomo tudi izvajanje vseh oblik plačilnega prometa. To pomeni, da se vneseni plačilni nalogi naslednja dva dneva ne bodo izvrševali. Banka Sberbank, d. d., je slovenska banka, ki deluje na lokalnem trgu in jo regulira Banka Slovenije ter sodeluje predvsem s slovenskimi strankami. Poleg tega slovenska shema zajamčenih vlog, katere podpisnica je tudi Sberbank banka, jamči za vloge do 100.000 evrov na stranko v posamezni banki.

Ob tem vas prosimo za razumevanje. V prihodnjih dneh vas bomo stalno obveščali o napredku reševanja nastale situacije.

Informacije bodo na voljo na naši spletni strani www.sberbank.si in na brezplačni telefonski številki 080 22 65.«

Države ukrepajo

Sberbank je zaradi sankcij prodala hčerinske družbe v srednji Evropi. Zaradi izključitve Rusije iz sistema swift so bančni regulatorji začeli ukrepati. Na Češkem so banko začasno zaprli, utemeljitev je bila, da zaradi varnosti zaposlenih. Komitenti bank so začeli dvigovati sredstva. BiH je banki dodelila začasno upravo in s tem poskuša doseči, da banka ne bo izključena iz swifta, saj ne bo imela več ruskih elementov.