Startup Beeping se širi v Španijo

Rast na vseh področjih

Strategija Beepinga na španskem trgu poleg Madrida obsega tudi širitev v druga večja mesta, kot sta Barcelona in Valencia, pravi soustanovitelj podjetja Jan Dobrilovič. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Startup podjetje Beeping se širi v špansko prestolnico Madrid. Podjetje se ukvarja s čiščenjem gospodinjstev ter malih in srednje velikih podjetij, deluje pa podobno kot sloviti Uber – na poziv. Soustanovitelj in direktor podjetjaje širitev na tretji trg napovedal že lani , potem ko so med epidemijo zaznali povečano povpraševanje po njihovih storitvah.Širitev v Španijo, ki je bila sprva načrtovana za drugo polovico leta 2020, se zdaj udejanja. V podjetju pravijo, da je vstop v trimilijonski Madrid največji izziv podjetja do zdaj.»Španija je država izjemnega potenciala za naš poslovni model. Sorodne platforme, kot so Uber, Uber Eats, Glovo, so nedvomno postale del vsakdana prebivalcev številnih španskih mest. Segment čiščenja gospodinjstev tu ni izjema. Verjamemo, da lahko Beeping ponudi izkušnjo čiščenja na višjem nivoju. Strategija Beepinga na španskem trgu poleg Madrida obsega tudi širitev v preostala večja mesta, kot sta Barcelona in Valencia,« razlagata ustanovitelja podjetja Jan Dobrilovič inBeeping je zdaj prisoten v slovenskih mestih in v hrvaški prestolnici Zagreb. Tam so menda imeli dobre izkušnje, za tekoče leto pa sicer ciljajo na rast prodaje na vseh obstoječih trgih. Storitve bodo prvič ponudili še najemodajalcem apartmajev na slovenski obali ter v izbranih obmorskih mestih Hrvaške.