Slovenski elektroenergetski sistem je zelo trajnostno naravnan

V nadaljevanju preberite: Družba Eles, ki jo je Spirit Slovenija nedavno izbral za enega izmed skupno že 41 ambasadorjev slovenskega gospodarstva, je lani realizirala doslej največ investicijskih vlaganj, izpostavlja Aleksander Mervar, direktor Elesa, ki je v intervjuju med drugim pojasnil še potek največje naložbe v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini podjetja. Predstavil je še svoje izračune o cenah elektrike čez deset let, ki ne bodo nikoli več tako nizke, kot so bile oziroma so še vedno.