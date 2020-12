Sodobno optično omrežje na podeželju in na vrhu sveta

V nadaljevanju preberite: Pandemija je pokazala, da je zagotavljanje internetne povezave, ki je vez s svetom v času šolanja na daljavo in dela od doma, še toliko bolj pomembna. EU želi zagotoviti enak dostop vsem na vseh območjih tudi z mednarodnim projektom Rune. Kje vse bo z njim zagotovljeno sodobno širokopasovno optično omrežje in kje so že priključeni prvi uporabniki? Kje pa lahko preverite, ali je načrtovan priključek tudi na vašem naslovu?