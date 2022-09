SPIRIT Slovenija odpira vrata do novih poslov na tujih trgih

Jeseni organizirajo vrsto dogodkov, ki obetajo nove priložnosti za potencialne posle v tujini.

Možnosti za vstop v nove dobavne verige

SPIRIT Slovenija je v okviru programa identifikacije tujih podjetij, ki iščejo nove dobavitelje, pridobil interes več evropskih podjetij za sodelovanje s slovenskimi podjetji. Slovenski izvozniki ste vabljeni, da se do 6. oziroma 13. septembra 2022 prijavite za predstavitev različnim podjetjem.

Schaeffler Group CEE išče slovenska podjetja s področja obdelave kovin, orodij, bakrenih kalupov, tekočega amonijaka, kartonske embalaže, 3D tiskanja kovinskih rezervnih delov, oljnih filtrov, plastičnih delov in logistike.

išče slovenska podjetja s področja obdelave kovin, orodij, bakrenih kalupov, tekočega amonijaka, kartonske embalaže, 3D tiskanja kovinskih rezervnih delov, oljnih filtrov, plastičnih delov in logistike. Tuje mednarodno podjetje s področja letalske industrije vabi k sodelovanju podjetja, ki imajo enega od naslednjih letalskih standardov: AS 9000, AS13100, NADCP, GE-approval, P&W-approval.

vabi k sodelovanju podjetja, ki imajo enega od naslednjih letalskih standardov: AS 9000, AS13100, NADCP, GE-approval, P&W-approval. SEG Starters E-components Generators Automotive Hungary išče podjetja s področij izdelkov iz plastike in gume, tlačnih ulitkov, rešitev za elektrifikacijo, embalažnih materialov, vtiskovanja in preoblikovanja kovin, kovanih izdelkov in strojno obdelanih delov.

Hungary išče podjetja s področij izdelkov iz plastike in gume, tlačnih ulitkov, rešitev za elektrifikacijo, embalažnih materialov, vtiskovanja in preoblikovanja kovin, kovanih izdelkov in strojno obdelanih delov. GE Vernova išče podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo manjših strojno izdelanih delov in večosne obdelave nerjavečega jekla, visokih zlitin ali aluminijevih 2D, 3D oblikovanih in izdelanih pločevin.

išče podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo manjših strojno izdelanih delov in večosne obdelave nerjavečega jekla, visokih zlitin ali aluminijevih 2D, 3D oblikovanih in izdelanih pločevin. Mednarodno podjetje iz Skandinavije išče proizvajalce AC/DC kablov, stružnih delov, delov iz brizgane plastike, elektromotorjev in motorjev na bazi PC kontrolne tehnologije.

Na katere sejme v letu 2023?

Sejemski nastopi omogočajo predstavitev izdelkov in storitev potencialnim poslovnim partnerjem, pridobitev novih poslovnih kontaktov in spoznavanje tujega tržišča. Do 9. septembra 2022 lahko javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete interes za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v letu 2023. Na podlagi prejetega interesa bodo pripravili nabor mednarodnih sejmov, na katerih bodo v letu 2023 organizirali skupinske predstavitve slovenskih podjetij v obliki nacionalnih razstavnih paviljonov. SPIRIT Slovenija krije stroške neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov in vpisa v katalog razstavljavcev.

FOTO: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Priložnosti za sodelovanje z japonskimi podjetji

26. oktobra 2022 bodo Slovenijo v okviru gospodarske delegacije obiskala japonska visokotehnološka podjetja s področij digitalne transformacije, pametnih mest in skupnosti ter Družbe 5.0, ki iščejo nove poslovne partnerje. Predstavniki slovenskih podjetij ste vabljeni, da se udeležite slovensko-japonskega poslovnega foruma, srečate z japonskimi podjetji in raziščete možnosti za poslovno sodelovanje. Vabljeni k posredovanju interesa za udeležbo na dogodku.

Usposabljanja za uspešno mednarodno poslovanje

Ne zamudite praktično naravnanih izvoznih izobraževanj, na katerih vas SPIRIT Slovenija v sodelovanju s strokovnjaki posameznih področij opremi z znanjem in nasveti za uspešne izvozne aktivnosti.

Strateško na švicarski trg, 13. in 15. september 2022, prijave do 9. septembra 2022

do 9. septembra 2022 Učinkovit prodajni nagovor, 20. in 22. september 2022, prijave do 16. septembra 2022

do 16. septembra 2022 Odlična sejemska predstavitev, 27. in 29. september 2022, prijave do 23. septembra 2022

do 23. septembra 2022 Grow Slovenia with Google (optimizacija spletnih strani, oglaševanje na Googlu in družbenih omrežjih), september 2022, prijave odprte

odprte Vodenje izvoznega poslovanja (ITM – International Trade Management) 2023, odprte prijave za interes za udeležbo v programu.

Več informacij o storitvah javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike je na voljo na spletnem portalu www.izvoznookno.si.

Naročnik oglasne vsebine je javna agencija SPIRIT Slovenija