Spirit z 21 milijoni evrov podprl 21 projektov

Javna agencija Spirit je odobrila 21 inovativnih projektov v skupni vrednosti slabih 21 milijonov evrov, ki se osredotočajo na krožno gospodarstvo.

V Spiritu so danes podpisali pogodbe s predstavniki konzorcijev, ki so uspešno kandidirali na javnem razpisu za denar iz mehanizma za okrevanje in odpornost. »Njihovi projekti obetajo revolucionarne rešitve na različnih področjih,« je komentiral v. d. direktorja Spirita Rok Capl.

Javni razpis je bil zasnovan za spodbujanja razvoja, inovacij ter izvajanja pilotno-demonstracijskih projektov na področju krožnega gospodarstva in zelenega prehoda, in sicer za nove ali izboljšane izdelke, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo ter velikim tržnim potencialom.

Spirit je sicer prejel 60 vlog konzorcijev, vendar je agencija odobrila le 21 projektov. Za ta namen so namreč lahko namenili devet milijonov evrov manj od prvotno razpisane vrednosti. Razlog za krčenje denarja za ta razpis je zmanjšanje obsega denarja iz načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo za 280 milijonov evrov.

»Smo med redkimi podjetji na evropskem tržišču, ki zagotavlja investicijsko opremo avtomobilski industriji. V tem dinamičnem sektorju razvoj poteka z neverjetno hitrostjo, zato je ključno, da sledimo tem trendom,« je dejal Branko Bračko iz podjetja Unior in dodal, da bodo s pomočjo sofinanciranja inovativnih projektov lažje sledili razvoju in iskanju rešitev, ki so že danes nujno potrebne na trgu.