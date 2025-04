Srbski BC Group je postal Big Bang

Big Bang nadaljuje konsolidacijo v regiji in bo po novem tudi v Srbiji posloval pod enotno blagovno znamko. Z današnjim dnem se je namreč vodilni srbski digitalni trgovec BC Group preimenoval v Big Bang, z razširitvijo skladiščnih kapacitet in optimizacijo logističnih poti pa je skupina še dodatno okrepila svojo prisotnost v Srbiji, so sporočili iz trgovca z zabavno elektroniko Big Bang.

»Naši cilji so brez dvoma ambiciozni, saj želimo do leta 2028 osvojiti 25-odstotni delež spletne prodaje v Srbiji, dodatno okrepiti mrežo prevzemnih točk, razširiti prodajni asortiment in navsezadnje podvojiti obseg našega poslovanja. V skladu z načrti bomo letos v Srbiji ustvarili že okoli 55 milijonov evrov prihodkov, približno 20 odstotkov več kot lani. V zadnjih dveh letih smo število zaposlenih v BC Group povečali za desetino, število aktivnih VIP-članov pa je že preseglo mejo 100.000,« je povedal Marko Šoškić, direktor BC Group.

Big Bang Srbija hitro raste

Big Bang Srbija na leto dostavi že 200.000 pošiljk, od česar okoli 40 odstotkov z lastno dostavo in prek svojih prevzemnih točk. »Z rastjo obsega poslovanja smo v zadnjem obdobju še dodatno okrepili našo službo za pomoč kupcem, obenem pa pospešili dostavo. Prav to sta naši ključni prednosti, ki ju izpostavljajo kupci, in točki, na katerih bomo delali tudi v prihodnje,« je pojasnil Šoškić. Big Bang ima trenutno v Beogradu tri prevzemne točke, v naslednjih mesecih pa namerava dodatne štiri odpreti tudi v drugih večjih srbskih mestih.

Srbija je za Skupino Big Bang, ki ima še skoraj 700 zaposlenih, strateškega pomena in je v rekordno kratkem času postala tretji največji trg v skupini. Z nadaljnjo preobrazbo in razvojem spletne tržnice bo Skupina Big Bang leta 2028 ustvarila že več kot 600 milijonov evrov prihodkov, od česar predvidoma četrtino v Srbiji.

Big Bang je sicer prisoten tudi na Hrvaškem, kjer prav tako poteka poenotenje blagovnih znamk.