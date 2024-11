Stabilnost, nizka zadolženost in atraktivne dividende

V nadaljevanju preberite:

Slovenski delniški trg je s svojo nizko zadolženostjo in visokimi dividendnimi donosi ena izmed atraktivnejših destinacij za vlagatelje v regiji. Podjetja, kot so Krka, Telekom Slovenije, NLB, Petrol in Triglav, izkazujejo stabilnost, finančno disciplino in dolgoročne strategije, ki zagotavljajo odpornost na gospodarske izzive. Njihovi aktualni devetmesečni rezultati potrjujejo vodilno vlogo na domačem trgu in širše.

Farmacevtski velikan Krka še naprej presega pričakovanja z rastjo prihodkov in dobička. Njen kazalnik P/E (približno 11) je občutno nižji od povprečja v farmacevtski industriji (Pfizer 33, Alkaloid in Hikma 18), kar predstavlja izjemno vrednost za vlagatelje. Poleg tega je podjetje finančno stabilno z ničelno stopnjo dolga, maržo EBITDA 28 odstotkov ter vse večjo prisotnostjo na globalnih trgih.