Statistika je izmerila podražitve življenjskih potrebščin

Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu na letni ravni višje v povprečju za 2,1 odstotka, na mesečni ravni pa za odstotek, je sporočil državni statistični urad.K mesečni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene oblačil in obutve, ki so bile posledica menjave kolekcij teh izdelkov (bile so povprečno za 8,1 odstotka višje kot v prejšnjem mesecu). 0,2 odstotne točke so prispevale višje cene iz skupine rekreacija in kultura (za 2,2 odstotka), po 0,1 odstotne točke pa višje cene toplotne energije (za 12,8 odstotka), nastanitvenih storitev (za 3,5 odstotka), farmacevtskih proizvodov (za 2,7 odstotka), gospodinjskega pohištva (za 2,1 odstotka) in hrane (za 0,5 odstotka).Na letno inflacijo so najbolj vplivale cene električne energije in naftnih derivatov, ublažila pa pocenitev počitniških paketov.Zaradi težav pri dobavah vhodnih materialov in podražitvah surovin lahko tudi v prihodnje pričakujemo podražitve hrane in drugih izdelkov.