Ste zamudili uveljavljeni model obračuna? Prihaja nova rešitev za samooskrbo

NET metering je kot model obračunavanja samooskrbe z električno energijo zelo ugoden za vse, ki so do konca leta 2023 oddali vlogo za soglasje za priključitev sončne elektrarne. Če jim bodo letos odobrili postavitev sončne elektrarne, imajo časa do konca leta 2024, da elektrarno tudi postavijo in tako še vedno 'padejo' v shemo NET metering.

V okviru tega sistema se presežki pridelane električne energije in njihova poraba letno poračunajo in tako imajo lastniki sončnih elektrarn najugodnejšo shemo samooskrbe.

Ste zamudili uveljavljen model, ki je veljal do letošnjega leta?

Vsi tisti, ki so zamudili ta rok oddaje soglasja do konca 2023 ali se za novo sončno elektrarno odločajo šele zdaj, pa 'padejo' v novo shemo po novi zakonodaji, ki NET meteringa ne omogoča. Od 1. 1. 2024 direktiva EU namreč narekuje drugačen način obračunavanja samooskrbe.

Zanje bo obračun električne energije temeljil na mesečni in ne letni osnovi. To je zanje slabše, saj celotno zimo in del jeseni električno energijo prevzemajo iz omrežja in jo plačujejo, poleti, ko pa pridelajo več, kot je potrebujejo, pa jo zastonj oddajajo nazaj v omrežje.

Inovativna rešitev obračunavanja, ki jo uvaja GEN-I

Na srečo tudi zanje obstaja način, kako privarčevati pri izdatkih za električno energijo. GEN-I je razvil nov produkt, ki vsem, ki se odločijo za samooskrbo tudi po 1. 1. 2024, omogoča drugačno obračunavanje električne energije.

Če se odločite za njihov najnovejši sistem obračunavanja, se vam bodo presežki, ki jih boste pridelali s svojo sončno elektrarno, v posameznih mesecih obračunavali kot dobropis. Tega lahko porabite že v istem mesecu. Tako vam bo GEN-I zmanjšal račun za električno energijo.

Kako deluje nov poslovni model podjetja GEN-I

Tisti s sončno elektrarno in soglasjem za priključitev po novi shemi (po 1. januarju 2024) boste vsak mesec prejeli račun za električno energijo, ki jo bo dobavil GEN-I, hkrati pa tudi dobropis za presežke električne energije, ki jih boste oddali v omrežje.

Dobropis se bo upošteval že v istem mesecu oziroma v prvem naslednjem, ko boste prevzeli manj električne energije, kot jo boste oddali v omrežje.

Biti energetsko samooskrben je v času, ko nihče ne ve, kako se bodo gibale cene električne energije, velika prednost. Poleg tega pa s sončno elektrarno prispevate svoj delež k zelenemu prehodu.

Se sončna elektrarna splača tudi v novem letu?

Po zaključku sheme NET metering so se vsi, ki so nameravali stopiti na pot samooskrbe z električno energijo, spraševali, ali se jim bo to sploh še splačalo.

Uporabnikom, ki se šele odločajo za postavitev sončne elektrarne, je lahko v veliko pomoč inovativna rešitev, ki je trenutno ne ponuja noben drug dobavitelj in kaže na to, da se samooskrba s sončno elektrarno še vedno splača.

Nov poslovni model podjetja GEN-I bo tako poskrbel, da bodo tudi novi odjemalci lahko samooskrbni. S tem se v zadovoljstvo mnogih uporabnikov začenja nova doba samooskrbe.

Natančnejši in pravičnejši obračun, ugoden tudi za okolje

GEN-I je razvil inovativen poslovni model obračunavanja električne energije, ki jo proizvedete s svojo sončno elektrarno. S tem modelom boste lahko privarčevali pri izdatkih za električno energijo. FOTO: GEN-I

Novi produkt podjetja GEN-I temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni.

Ta pristop prinaša več kot le finančne prednosti, saj hkrati krepi posameznikov prispevek k trajnostnemu razvoju in ponuja priložnost za aktivno upravljanje odjema energije. S podporo dobavitelja GEN-I lahko tudi vi postanete soustvarjalci energetske prihodnosti – vsi lastniki sončnih elektrarn tako vstopite na trge električne energije kot aktivni upravljavci električne energije, soustvarjalci energetske prihodnosti.

Največja prednost tega novega poslovnega modela pa je, da tako postanete tudi manj odvisni od nihanj tržnih cen električne energije.

Ena izmed vodilnih držav glede na zmogljivost sončnih elektrarn

Slovenija je glede na postavljeno zmogljivost sončnih elektrarn na prebivalca ena izmed vodilnih držav v Evropski uniji.

Sončna energija ima ogromen potencial za proizvodnjo električne energije, in ko s postavitvijo sončne elektrarne postanemo proizvajalci električne energije za svoj dom, se začne novo obdobje tudi za naše denarnice, saj se s samooskrbo zmanjšajo izdatki za električno energijo. Sončna elektrarna je zaradi finančnih prednosti smiselna dolgoročna in varna naložba.