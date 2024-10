Stečajev v Sloveniji bo za 12 odstotkov več, v Nemčiji za 25 odstotkov

V letu 2024 se je svet soočil z novim valom poslovne insolventnosti, število teh primerov je preseglo ravni izpred pandemije. Po podatkih iz poročila Allianz Trada Global Insolvency Outlook se pričakuje, da se bo število insolventnosti letos globalno povečalo za 11 odstotkov.

Povečano število stečajev ni presenečenje glede na gospodarske težave, s katerimi se soočajo podjetja, vključno z geopolitičnimi napetostmi, počasnim gospodarskim okrevanjem ter zaostrenimi finančnimi pogoji. Predvsem v Zahodni Evropi in Severni Ameriki se je število stečajev podjetij povečalo najbolj v gradbeništvu, trgovini na drobno in storitvenem sektorju.

V ZDA 31 odstotkov stečajev več

Globalni indeks insolventnosti se bo leta 2024 povečal za 11 odstotkov, vendar se med regijami stopnje insolventnosti razlikujejo. Zahodna Evropa, ki je bila najmočneje prizadeta, je doživela največji skok. Poročilo napoveduje, da se bo v Nemčiji leta 2024 število insolventnosti povečalo za 25 odstotkov, v Franciji za 18 odstotkov, v Italiji za 22 odstotkov. Izstopa rekordno število stečajev velikih podjetij, ki so posebej močno prizadeli Zahodno Evropo, kar povečuje tudi tveganje za izgubo delovnih mest. Do leta 2025 bi bilo v Evropi in Severni Ameriki lahko ogroženih 1,6 milijona delovnih mest, kar je najvišja raven tveganja v zadnjem desetletju.

V Sloveniji se bo število plačilno nesposobnih podjetij povečalo za 12 odstotkov. Samo v prvih devetih mesecih leta je namreč stečaj razglasilo 741 podjetij, medtem ko je bilo leta 2023 v istem obdobju stečajev le 658. »Gospodarski obeti v Sloveniji so se poslabšali zaradi vojne v Ukrajini, vendar je domače gospodarstvo bolj odporno kot v večini drugih članic EU,« je povedal Michael Kolb, član uprave v zavarovalnici Acredia, ki je izpeljala raziskavo skupaj z Allianz Trade.

Slovensko gospodarstvo je močno odvisno od izvoza v Nemčijo, Švico, Italijo in Avstrijo, pri čemer gre za države, v katerih se je število stečajev močno povečalo. Zaradi tega se bodo podjetja v Sloveniji srečevala z izzivi, kot so nizka dobičkonosnost, pogoste zamude pri plačilih in visoki stroški financiranja.

V Združenih državah Amerike naj bi se stečaji podjetij povečali za 31 odstotkov, v Kanadi pa za 39 odstotkov. Tudi v azijskih državah, kot so Južna Koreja, Singapur in Japonska, se pričakujejo rekordni porasti insolventnosti.

Regija Latinske Amerike bo prav tako doživela velik porast števila insolventnosti, pri čemer bo Brazilija zaznavala povečanje za 33 odstotkov, predvsem zaradi gospodarskega upočasnjevanja in monetarne politike, ki povečujeta finančne pritiske.

Nizke obrestne mere ne bodo kaj prida pomagale

Zniževanje obrestnih mer, ki se pričakuje do konca leta 2025, bo za podjetja prineslo le zmerno olajšanje. Po poročilu Allianz Trada bo znižanje obrestnih mer za dve odstotni točki do leta 2025 zmanjšalo število insolventnosti za le štiri odstotke. Pomanjkanje likvidnosti, povečanje stroškov financiranja in omejen dostop do kreditov bodo še naprej predstavljali težavo za številne sektorje, zlasti za tiste, ki so močno zadolženi. To so glede na poročilo gospodinjska oprema, avtomobilska industrija, računalniški sektor in gradbeništvo.

Največje tveganje insolventnosti je v industrijah, ki so bile v zadnjih dveh letih najbolj izpostavljene, to so gradbeništvo, maloprodaja in storitve. V letu 2024 naj bi v Evropi število insolventnosti v teh sektorjih še naprej naraščalo, pri čemer se bo v gradbeništvu najbolj povečalo število stečajev. Poročilo napoveduje, da bo do konca leta v Franciji propadlo več kot 18.000 podjetij v tem sektorju, v Nemčiji 5000, v Italiji pa 2000.

Maloprodajni sektor ostaja posebej ranljiv, saj potrošniški vzorci in vedenje še naprej odražajo posledice digitalne preobrazbe in povečane konkurence spletnih trgovin. V avtomobilski industriji bodo podjetja še naprej pod pritiskom prehoda na električna vozila, pri čemer bodo predvsem dobavitelji, ki so vezani na motorje z notranjim zgorevanjem, v velikih težavah.

Na Kitajskem, kjer je število stečajev v zadnjih letih ostalo relativno nizko, se pričakuje, da se bo število insolventnosti v letu 2025 povečalo za pet odstotkov in v letu 2026 za šest odstotkov. Kitajska podjetja, zlasti tista v sektorju gradbeništva in nepremičnin, bodo še naprej izpostavljena tveganju zaradi gospodarskega upočasnjevanja in šibkega potenciala rasti.

Gledano naprej bo število insolventnosti po vsem svetu ostalo visoko tudi po letu 2024. V Severni Ameriki se bo leta 2025 dodatno povečalo število stečajev za 12 odstotkov, preden se bo stabiliziralo v letu 2026. Podobno bo v Evropi, kjer naj bi se število stečajev zmanjšalo za tri odstotke do leta 2026, a bo še vedno ostalo na zgodovinsko visokih ravneh.