Steklarna Hrastnik okoli 200 zaposlenih poslala na čakanje na delo

Steklarna Hrastnik bo začasno zmanjšala proizvodnjo in 200 zaposlenih poslala na začasno čakanje na delo, uvajajo tudi predčasno upokojevanje. Na poslovanje steklarne vpliva ohlajanje svetovnega gospodarstva in potrošnje, kar se odraža tudi na padcu naročil v celotni panogi in rasti zalog pri ključnih poslovnih partnerjih.

S ciljem stabilnega poslovanja ob spremenjenih tržnih razmerah, ki imajo ciklični značaj, je poslovodstvo družbe sprejelo nekatere ukrepe optimizacije delovnih procesov, med drugim tudi tako imenovane mehke oblike prenehanja delovnih razmerij, torej predčasnega upokojevanja in ukrep začasnega čakanja na delo, ki jih izvajamo v omejenem in zgolj nujno potrebnem obsegu, so sporočili iz Steklarne Hrastnik. Na začasno čakanje so trenutno poslali okrog 200 zaposlenih v proizvodnji in režiji, ki pa so po principu rotacij še naprej redno vključeni v delovni proces, a v manjšem obsegu. Čakanje na delo ja za zdaj predvideno do konca marca prihodnje leto. V družbi ocenjujejo, da gre pri spremenjenih tržnih razmerah za prehodno obdobje, ki bo trajalo od dve do tri četrtletja oziroma do enega leta, pri čemer stabilno poslovanje družbe in razvojni projekti niso ogroženi.

Peter Čas FOTO: Mavric Pivk/Delo

»Kot močno izvozno naravnano podjetje ne moremo ubežati nekaterim širšim globalnim gospodarskim ciklom. Lahko pa se jim prilagajamo in gradimo poslovni model na način, da tudi ob nekoliko znižanem zunanjem povpraševanju ohranjamo stabilno, pozitivno in razvojno naravnano poslovanje, kakor tudi vse ključne strateške investicijske načrte,« je dejal generalni direktor Steklarne Hrastnik in Vaider Groupa Peter Čas: »Verjamem, da nam to dobro uspeva, saj tudi v sedanjih neugodnih tržnih razmerah poslujemo zelo dobro, koristimo tako imenovane mehke oblike prilagajanja delovnih procesov in število zaposlenih proizvodnim potrebam in ne odstopamo od strateško zastavljenih naložb. Te potekajo naprej na obeh proizvodnih lokacijah skupine, tako v Hrastniku kot tudi v Paraćinu v Srbiji.«

Poslovni načrt poslovanja družbe v letu 2024 je sestavljen ob upoštevanju spremenjenih tržnih okoliščin, a predvideva ohranjanje visoke operativne profitabilnosti poslovanja (marža EBITDA v višini nad 30 odstotkov) ob nespremenjenih prihodkih od prodaje v višini okoli 90 milijonov evrov.

Prihodnje leto načrtujejo za okrog sedem milijonov evrov naložb, predvsem v avtomatizacijo posameznih procesov, redno investicijsko vzdrževanje in posodabljanje opreme ter naložbe v informacijske tehnologije. Ob nadaljevanju trenda avtomatizacije proizvodnih procesov bo družba tudi nadaljevala zaposlovanje predvsem tehničnega strokovnega kadra v proizvodnem procesu ter posameznih specialistov na posameznih področjih.