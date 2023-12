Steklarna Hrastnik prva z uporabo vodika v proizvodnji stekla

Steklarni Hrastnik je uspela industrijska proizvodnja steklenic segmenta premium z uporabo vodika kot energenta, kar je prva tovrstna komercialna uporaba vodika v industriji proizvodnje embalažnega stekla.

Ob več kot 60-odstotnem deležu vodika, uporabljenega za taljenje stekla, je Steklarna Hrastnik zmanjšala neposredni ogljični odtis taljenja za več kot 30 odstotkov v primerjavi s standardnimi postopki. »Z uspešno industrijsko uporabo in proizvodnjo z vodikom je podjetje utrdilo položaj vodilnega evropskega proizvajalca visokokakovostne steklene embalaže in pionirja na področju zelene transformacije v steklarski industriji,« so sporočili iz Steklarne Hrastnik.

Dosežek predstavlja pomemben tehnološki in inovacijski mejnik, saj so obstajali pomisleki, da proizvodnja stekla takšne kakovosti ne bo mogoča in ekonomsko smotrna ob uporabi visokih deležev vodika kot energenta. V Steklarni Hrastnik so to z lastnim razvojem zdaj ovrgli in tako potrdili, da je zamenjava zemeljskega plina, ki je tradicionalni energent v proizvodnem procesu, možna ter povsem v okviru obstoječih kakovostnih zahtev, so še dodali.

V Steklarni Hrastnik že dalj časa opažajo povečan interes končnih kupcev po trajnostnih proizvodih, še posebej če ti učinkovito dopolnjujejo izjemno kvaliteto in estetski videz steklenic. Omenjeni trend prepoznavajo tudi strateški partnerji Steklarne Hrastnik in lastniki najprestižnejših blagovnih znamk, kar potrjuje, da bo zmožnost neprestanega inoviranja v smeri razogljičenja proizvodnje postajala ena od ključnih konkurenčnih prednosti v steklarski industriji.

V družbi načrtujejo, da bodo po uspešno izvedeni prvi komercialni proizvodnji steklene embalaže z uporabo vodika v letu 2024 sledile nove proizvodne serije za znane kupce. Prve ocene kažejo na to, da bi lahko delež nizkoogljične proizvedene steklene embalaže z uporabo vodika in drugih trajnostnih tehnologij v prihajajočih letih dosegal do 15 odstotkov celotne proizvodnje Steklarne Hrastnik.