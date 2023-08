Lastnik Steklarne Hrastnik z novim imenom

Skupino GlobalGlass, katere del je tudi Steklarna Hrastnik, so preimenovali v Vaider Group.

Vaider Group sestavljajo štiri hčerinske družbe, med njimi tudi Steklarna Hrastnik in srbska steklarna SFS Paraćin. Kot so sporočili iz skupine, so se za preimovanje odločili zaradi še bolj učinkovitega korporativnega upravljanja in tržnega pozicioniranja na trgu embalažnega stekla: »Gre za temeljito prenovo podobe, blagovnih znamk skupine in krepitev poslovnih funkcij z razširjenim vodstvom skupine.«

Predsednik Vaider Group Igor Lah je ob tem dejal: »Skupina se bo skladno s strategijo še naprej širila ter rasla organsko. V teku in izvedbi so potrjeni razvojni načrti v obeh hčerinskih družbah, Steklarni Hrastnik v Sloveniji in SFS Paraćin v Srbiji. Krepili bomo tudi lastne prodajne pisarne v tujini, ki so danes v Franciji in Veliki Britaniji.«

Spomnimo, skupina je lani prevzela Srbsko fabriko stakla v Paraćinu. V tej poteka obsežen investicijski cikel, ki bo z zagonom nove peči v letu 2024 omogočal tako občutno povečanje proizvodnje embalažnega stekla kot tudi povečano prisotnost na trgih regije centralne in jugovzhodne Evrope.

»Na mednarodnih trgih bo skupina nastopala pod enotno korporativno blagovno znamko Vaider Group, medtem ko hčerinska podjetja Steklarna Hrastnik in z njo tudi blagovna znamka Hrastnik 1860 ter SFS Paraćin ostajajo prepoznavna podjetja na področju izdelave visokokvalitetne specialne steklene embalaže in steklene embalaže za široko potrošnjo. Panoga embalažnega stekla, v katerih je skupina že danes prisotna kot eden najbolj uveljavljenih evropskih dobaviteljev, beleži stabilno stopnjo rasti,« pa je dejal generalni direktor Vaider Group Peter Čas, sicer tudi generalni direktor Steklarne Hrastnik.