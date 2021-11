Število brezposelnih oktobra rahlo poraslo na 66.654

Mesečno upadanje števila brezposelnih se je oktobra ustavilo. V primerjavi s septembrom se je namreč število iskalcev zaposlitve povečalo za 532 oziroma 0,8 odstotka na 66.654 oseb. Med njimi so iz sezonskih razlogov sicer prevladovali iskalci prve zaposlitve, kažejo podatki državnega zavoda za zaposlovanje.

V primerjavi z lanskim oktobrom je tokrat število brezposelnih nižje za 17.000 oseb oziroma 20,3 odstotka. V prvih desetih mesecih je bilo sicer na zavodu prijavljenih povprečno dobrih 76.000 iskalcev zaposlitve, kar je dobra desetina manj kot v istem obdobju lani. Na novo se je letos na zavodu prijavilo 51.755 brezposelnih oseb, kar je dobra tretjina manj kot lani v tem obdobju.

Na trgu dela sicer primanjkuje usposobljenih kadrov, po podatkih gospodarske zbornice pa kar tretjina podjetij izkazuje pomanjkanje delavcev. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih poslovnih dejavnosti, so oktobra zavodu sporočili 13.626 prostih delovnih mest, kar je 12,1 odstotka manj kot mesec prej in kar 36,8 odstotka več kot oktobra 2020.

Največ povpraševanja je po delavcih za delo v proizvodnji (980 prostih delovnih mest) in v gradbeništvu, kot običajno sledijo čistilci, strežniki, vozniki tovornjakov, varilci, natakarji, elektorinštalaterji in delavci v zdravstveni negi.