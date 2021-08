Število brezposelnih še kar upada, zdaj jih je 70.655

Trendi na trgu dela v Sloveniji so še naprej razmeroma ugodni, število registriranih brezposelnih se je julija znižalo na 70 655, kar je za 0,6 odstotka manj kot junija in kar za 21 odstotkov manj kot julija lani, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje.



Število brezposelnih se je tako od konca lanskega leta znižalo za skoraj 17 tisoč, delno tudi po zaslugi protikoronskih interventnih ukrepov. V tem kontekstu je julijsko znižanje števila brezposelnih na najnižjo raven po septembru 2019 nekoliko presenetljivo tudi zato, ker se je junija iztekel ukrep subvencioniranega čakanja na delo, po drugi strani pa tudi povpraševanje delodajalcev po novih delavcih ne pojenjuje.



Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so namreč julija zavodu sporočili 13.869 prostih delovnih mest, kar je dobra četrtina več kot julija lani. Trenutno je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v industriji in visokih gradnjah, čistilcih, vzgojiteljih in učiteljih.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: