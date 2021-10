Stopnjevanje gospodarske rasti EU pred valom podražitev

V nadaljevanju preberite:

Gospodarska rast EU in evrskega območja se je v prejšnjem četrtletju še okrepila, toda v največjem gospodarstvu EU se že kažejo težave zaradi pomanjkanja komponent in materialov. V članku lahko preberete še, kako gre gospodarstvoma severne in zahodne sosede Slovenije in kako so se v Sloveniji in EU ta mesec gibale cene izdelkov in storitev.